​VÍDEO El bisbe d'Alcalá culpa els preservatius de les infidelitats al matrimoni

Y Reig Pla habló y nuestro señor le dijo “ En la próxima homilía deja el vino y bebe agua” pic.twitter.com/8MaWrc1Kuf — Sebas Maspons (@MaspiTV) 25 de juliol de 2018

El bisbe d’Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, ha carregat contra els mètodes anticonceptius, en el pregó d’una missa retransmesa per Televisió Espanyola. El clergue ha dit que el seu ús pot ser el culpable de les infidelitats en el matrimoni.“L’home, habituant-se a les pràctiques anticonceptives, pot acabar perdent el respecte a la dona”, apunta el bisbe. “I arribar a considerar-la com un simple instrument de plaer”, afegeix.El bisbe va crear fa unes setmanes un web anomenat Sexólicos Anónimos per promoure l’abstinència sexual, segons publica RAC1 . Reig Pla proposa un programa de dotze passos per posar fi a la pornografia, la masturbació, la promiscuïtat, el romanticisme, la prostitució, les fantasies o les relacions de parella.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)