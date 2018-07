El PP arriba a l'executiva amb les negociacions entre Casado i Santamaría trencades

El PP afronta aquest dijous el primer comitè executiu amb Pablo Casado a la presidència. El partit arriba a la cita amb les negociacions trencades entre els equips de Casado i Sáenz de Santamaría, que li va disputar la presidència i va obtenir el 43% dels suports al congrés del cap de setmana passat.El director de campanya de Santamaría, José Luís Ayllón, ha explicat a la Cadena Ser que l'oferta d'integració que s'ha fet des de l'equip de Casado era la d'incorporar els exministres Fátima Báñez i Íñigo de la Serna a secretaries d'àrea. "Això no representa adequadament el resultat del congrés", ha dit Ayllón, que recorda que havien reclamant una participació "digna" en la nova executiva. Per això, han decidit trencar les negociacions i ha afirmat que l'equip de Casado ha demostrat que "no saben guanyar", tot i reconèixer que tenen la legitimitat per fer l'equip que vulguin.En canvi, des de l'entorn de Casado, Javier Maroto, ha assegurat a la mateixa emissora que la integració s'està produint i que és un "gota a gota que anirà a més". "A l'executiva hi haurà persones que públicament van prestar suport a Santamaría, la integració és un fet", ha reblat.Casado i Sáenz de Santamaría es van reunir dimecres al matí al Congrés i van acordar que persones de la seva confiança continuarien negociant a la tarda per incorporar persones de la llista de l'exvicepresidenta a la nova executiva. A la nit, el mateix Maroto va telefonar Ayllón i va oferir a Santamaría situar només dos exministres (Báñez i De la Serna), una oferta que no van acceptar i van donar per trencades les negociacions.Els noms de la nova executiva dels populars els desvetllarà el nou president, Pablo Casado, al comitè executiu que celebren a Barcelona al migdia. Entre ells, qui ocuparà la secretaria general i es convertirà en la seva mà dreta. També qui rellevarà Rafael Hernando com a portaveu al Congrés dels Diputats.Després de conèixer l'executiva, caldrà veure també quin paper acabarà tenint l'exvicepresidenta Sáenz de Santamaría, que després de la moció de censura que ha desbancat Rajoy i d'haver perdut contra Casado es podria veure a l'hemicicle com a diputada rasa.

