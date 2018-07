Aragonès: «L'economia catalana ja és sobirana, ara cal que ho siguin les institucions»

L'economia catalana és tan oberta i diversificada que ja no depèn de l'Estat o d'un sector concret per progressar. Així ho ha assegurat aquest dijous el vicepresident català, Pere Aragonès, durant la presentació de l'"Informe anual de l'economia catalana 2017", on ha afirmat que l'economia catalana "ja és sobirana, ara cal que ho siguin les institucions, per garantir la fortalesa de l'economia i les millores de les condicions de vida dels ciutadans".Per justificar-ho, el també conseller d'Economia i Hisenda ha defensat que "que hi hagi molts fils de connexió, amb una economia diversificada i un patró de creixement equilibrat". "Com més interdependències tenim, som més independents i sobirans econòmicament", ha insistit, cosa que no passaria si l'economia catalana depengués d'un sol sector o client. Aquesta realitat, per tant, "permet que aquest país es pugui plantejar tots els debats que democràticament vulgui fer".Malgrat les bones xifres econòmiques, Aragonès ha situat alguns reptes de futur, entre els quals "consolidar aquest model de creixement sa per ser més forts de cara a futures crisis o esdeveniments, interns o de l'àmbit exterior" com ho són el "rebrot de mesures proteccionistes" pel gir polític als EUA. També pretén "seguir generant ocupació i millorar-ne la qualitat", atès que, tot i la reducció d'atur, es manté la "temporalitat, l'alta rotació i els salaris baixos que han reduït el pes en el PIB des de fa massa anys". Per fer-ho, aposta per "incidir en la formació i en aspectes en la normativa laboral que ara no formen part de les competències de la Generalitat". La reducció dels índexs de pobresa és un altre repte.En aquest marc, el vicepresident català lamenta que la millora econòmica no té una translació directa en el pressupost de la Generalitat. "No podem revertir l'esforç del país en la mesura necessària en els ciutadans", ha lamentat, a causa de l"infrafinançament crònic en la capacitat d'assignar la despesa en les prioritats que marquen els representants polítics", unes "deslleialtats que tenen un cost econòmic i socials".Durant el 2017, a més, l'economia catalana va haver de fer front a dificultats com els atemptats de Barcelona i Cambrils, els quals, "a banda de l'afectació en vides humanes, és possible que tingués un impacte a futur en el desenvolupament del sector turístic". Igualment, ha citat el referèndum "que va ser rebutjat i perseguit per l'Estat", amb l'empresonament i exili de dirigents polítics, o la posterior aplicació del 155 i la reducció de l'activitat de l'administració.També ha lamentat que, durant aquells mesos, hi va haver una "profusió d'oracles de les set plagues d'Egipte que vindrien per la situació política a l'economia catalana, amb possible creixement 0 o augment de l'atur", les quals van ser difoses per "responsables polítics i econòmics". "Els fets han desmentit aquelles previsions", ha celebrat Aragonès, que ha destacat que "les bases de l'economia són prou fortes per resistir tot tipus de pressions, no indefinidament ni de qualsevol magnitud".Per això, ha reclamat que "aquells que van fer d'oracles haurien de donar explicacions", ja que "van ajudar a crear expectatives dolentes i van condicionar algunes de les decisions dels agents econòmics", tot i que ja llavors ja coneixien alguns bones dades financeres, com el compliment del dèficit, la reducció de terminis de pagaments a proveïdors o l'augment de la despesa social. Es refereix a dirigents polítics del govern espanyol i d'institucions com el Banc d'Espanya, que van contribuir al pessimisme econòmic.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)