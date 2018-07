La vaga de taxis deixa Barcelona sense servei per segon dia consecutiu

Els taxistes de Barcelona han iniciat una marxa lenta fins al Port de Barcelona com a forma de protesta per defensar el reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que limita les llicències de vehicles de lloguer amb conductor (VTC), amb les quals operen empreses com Uber i Cabify.La decisió l'han presa en assemblea el matí d'aquest dijous. Circulen per la ronda Litoral cap al Port, passant per l'avinguda del Paral·lel, la plaça d'Espanya i la Gran Via, per tornar després a l'Aeroport del Prat.Els taxistes s'havien concentrat a les 9.00 hores a la parada de taxis de la Terminal 2 de l'Aeroport per planificar les accions d'aquest dijous, la segona jornada de 48 hores de vaga iniciada a les 6.00 d'aquest dimecres.La segona jornada de vaga del taxi ha deixat Barcelona sense servei per segon dia consecutiu. Es tracta d'un dia clau per veure cap a on evoluciona el conflicte, i és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha de decidir si manté la suspensió del reglament . Si no l'aixeca, els taxistes es plantegen allargar les mobilitzacions.El TSJC ha convocat l'AMB i la Comissió Nacional dels Mercats i Competència (CNMC) a una vista per tal de decidir si aixeca o manté la suspensió del reglament, després que la CNMC interposés un recurs contra la norma i en demanés la suspensió cautelar. El recurs al·legava que el reglament de l'AMB, que contempla la necessitat d'una segona autorització per poder operar a l'àrea metropolitana de Barcelona, afavoreix el sector del taxi.D'altra banda, representants del ministeri de Foment s'han reunit aquest dimecres amb l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona per tal d'informar-los del contingut del recurs que han presentat contra el reglament de les VTC en considerar que envaïa les competències estatals en la concessió de les llicències. En concret Foment impugna els articles 4, del 6 al 19 i del 21 al 24 de la norma, així com la disposició transitòria i les disposicions addicionals primera i segona.El sector de les VTC, les llicències utilitzades per companyies com Uber o Cabify, va aturar aquest dimecres "temporalment" l'activitat a Barcelona coincidint amb la primera jornada de vaga del taxi després de denunciar diverses agressions a conductors i fins que "la situació estigui sota control". La patronal de les empreses VTC, Unauto, va explicar en un comunicat que la decisió és "conseqüència dels atacs organitzats per grups radicals" a conductors de VTC durant la vaga de taxistes.Unauto va difondre imatges d'atacs a vehicles VTC a diferents punts de la capital catalana i va demanar "l'empara de les institucions i de les forces de seguretat" perquè "intervinguin i protegeixin els milers de treballadors del sector de les VTC" als quals "no només se'ls nega el seu dret a treballar sinó que veuen perillar la seva integritat física de forma cada cop més acusada".Una de les situacions més complexes es va viure quan un grup de taxistes va colpejar un vehicle VTC on, segons el conductor del cotxe, hi havia una nena. Els Mossos d'Esquadra van detenir una persona per un presumpte delicte d'atemptat contra un agent de l'autoritat al carrer Diputació, en el marc de la manifestació i la vaga dels taxistes, i van rebre 16 denúncies per diversos tipus d'incidències relacionades amb la convocatòria, segons fonts policials.

