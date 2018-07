La Costa Brava aspira a ser reserva de la biosfera l'any 2020

La Costa Brava ha iniciat una proposta preliminar per ser declarada l’any 2020 reserva de la biosfera per part de la UNESCO, que defensa la conservació del paisatge, l’ecosistema i la sostenibilitat de territoris, segons publica La Vanguardia . En el cas que la iniciativa es completés amb èxit, la Costa Brava seria la tercera destinació de Catalunya amb aquest segell juntament amb el Montseny i les Terres de l’Ebre.La proposta preliminar impulsada per la Diputació de Girona és que aquesta reserva abasti 70 municipis de l’Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva, exceptuant Llagostera. L’àmbit inclou tots els municipis de la línia de costa des de Portbou fins a Blanes i zones d’interior, que sumen 330.000 habitants i una superfície aproximada de 4.170 quilòmetres quadrats. D’aquesta, el 69% seria d’àmbit marí i el 31% terrestre. La iniciativa no descarta incloure en el futur una part de la costa de la Catalunya Nord.El segell de la UNESCO compromet al territori a adoptar mesures a favor de la sostenibilitat ambiental. Unes actuacions que hauran de ser consensuades i definides pels mateixos ajuntaments i diferents agents socials del territori.De moment, durant aquest mes de juliol, la Diputació de Girona i el Patronat de turisme s’han reunit amb els ajuntaments que formarien part de la reserva per aglutinar suports. A partir del setembre, els agents socials, institucionals i econòmics hauran de consensuar totes aquelles actuacions que presentaran a l’informe final a la Unesco.A nivell mundial hi ha unes 700 reserves de la biosfera, de les quals 48 són a l’estat espanyol, el país amb més distintius de tot el món.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)