​Mor un home apunyalat en una baralla a Salt

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de matar-ne un altre a ganivetades durant una baralla en un bar de Salt (el Gironès). Els fets van passar pels volts de les onze de la nit en un establiment del carrer Doctor Ferran en aquesta població. La víctima tenia 45 anys i era veí de Salt.La discussió es va iniciar als lavabos del Bar La Cova i va acabar al carrer. L'agressor va intentar amagar l'arma a la cisterna del lavabo, però els investigadors la van acabar trobant durant la inspecció posterior al local.Malgrat que es va avisar de seguida al SEM, els metges no van poder fer res per salvar la vida de la víctima de 45 anys, segons avançava segons informa la Cadena Ser. Els Mossos van haver de tallar la via davant de la expectació que va aixecar el succés. La policia catalana es van emportar quatre testimonis, entre els quals la propietària del bar i el seu fill. S'espera que el detingut passi a disposició judicial en breu.Tant l’agressor com la víctima tenien antecedents policials, segons l’emissora.

