El bisbe de Solsona s'encarrega personalment dels exorcismes des del 2015

Aquesta setmana ha saltat a l'actualitat el nomenament d'exorcistes als bisbats de Vic i Girona, responent a la crida del Vaticà de que cada diòcesi tingui almenys un exorcista, figura que recau en algun dels seus sacerdots. No és així el cas del bisbat de Solsona, que des del 2015, a través del decret 20/15 de 3 de novembre, es va instituir el Servei Diocesà per a l'alliberament espiritual i que recau personalment en el mateix bisbe Xavier Novell.La instauració d'aquest servei va venir per que el "treball d’evangelització que s’està duent a terme a les parròquies de la diòcesi fa que retornin a la vida de l’Església fidels batejats allunyats durant molt de temps, i que alguns d’aquests fidels presenten ferides espirituals profundes que condicionen el progrés de la seva reiniciació cristiana i necessiten una atenció pastoral que les normes del dret reserva al bisbe diocesà, processos que inclouen escrutinis i exorcismes"En el decret de creació d'aquest servei, s'estableix que està presidit pel bisbe diocesà i en formaran part els sacerdots i laics oportunament nomenats. Els sacerdots rebran la llicència prevista.Segons han explicat afonts del bisbat, és el mateix bisbe qui atén les persones que creuen estar posseïdes pel dimoni, i si és necessari, el prelat pot estar ajudat per algun capellà o laic preparat per aquestes qüestions. El bisbat, però, no ha precisat si es fan exorcismes o se n'han fet.De fet, la diòcesi de Solsona ha organitzat els darrers anys recessos de guarició i alliberament espiritual, per formar a sacerdots i laics en el coneixement del maligne.