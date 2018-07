​Els Mossos demanen ajuda per trobar un violador i assassí fugat de Santander

Es cerca un violador i assassí que no ha retornat d'un permís de la presó de Santander

Si teniu informació o el veieu, truqueu al @112 https://t.co/zOrQuKfoWH — Mossos (@mossos) 25 de juliol de 2018

Els cossos de seguretat espanyols estan buscant Guillermo Fernández Bueno, un violador i assassí que s’ha fugat de la presó de Dueso, a Santoña (Santander) durant un permís d’una setmana. La policia nacional espanyola ha activat els protocols habituals de recerca i detenció i ha publicat una foto del fugat a les xarxes socials demanant ajuda a la ciutadania.Els Mossos s’han afegit a la crida i demanen que si algú té informació, que truqui al 112.El reclús està condemnat a 26 anys i sis mesos de presó per violar i assassinar en una cafeteria de Vitoria una treballadora de la neteja, el 14 de desembre de 2000. Havia d’haver tornat a la presó el passat diumenge.Fonts policials han assenyalat que la recerca és “global” a tot el país, perquè el reclús pot haver arribat a “qualsevol lloc” durant el seu permís penitenciari. El més problable, segons les mateixes fonts, és que ja no estigui a Cantàbria.La policia espanyola ha demanat “tranquil·litat” a la població perquè ja estan activats tots els operatius per localitzar el pres.

