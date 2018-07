Robert Martínez, nominat per la FIFA a millor entrenador de l'any

El tècnic de Balaguer, Robert Martínez, ha estat nominat per la FIFA a millor entrenador de l'any. L'estament futbolístic ha inclòs "Bob" com a aspirant a guanyar el premi "The Best" després del bon Mundial que ha firmat amb la selecció de Bèlgica, que va acabar el campionat en tercera posició.Martínez competirà amb Pep Guardiola (Manchester City), Ernesto Valverde (FC Barcelona) i Zinedine Zidane (Reial Madrid), entre altres.La lista de candidats es completa amb Massimiliano Allegri (Juventus), Stanislav Cherchesov (Rússia), Zlatko Dalic (Croàcia), Didier Deschamps (França), Jurgen Klopp (Liverpool), Gareth Southgate (Anglaterra) i Diego Pablo Simeone (At. Madrid).

