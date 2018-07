L'alcaldessa de Berga recorre la sentència que la inhabilita per l'estelada

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP), recorrerà davant l'Audiència de Barcelona la sentència que la inhabilita durant sis mesos per a l'exercici del càrrec per no haver despenjat l'estelada del balcó de l'ajuntament durant dues jornades electorals, segons ha avançat Regió7 i ha confirmat la mateixa Montse Venturós a. Es tracta, segons ha matisat Venturós, d'un recurs "de caràcter instrumental, que li ha de permetre tenir més temps per definir "de manera col·lectiva" quina és l'estratègia política que segueix davant d'aquesta inhabilitació. Si a mitjans de setembre el recurs "no s'ha respost i no s'ha resolt" la defensa de Venturós el retiraria perquè no sigui un tribunal qui decideixi si concorre als comicis de 2019."És una qüestió d'estratègia judicial que no té massa contingut polític, més enllà que ens permeti treballar l'estratègia de no acatament que durem a terme", ha detallat Venturós. Després d'haver rebut la notificació de la sentència, el temps per recórrer abans que la inhabilitessin s'esgotava dilluns vinent. En aquest sentit, aquesta és una manera que l'alcaldessa de Berga tingui més temps per consensuar l'estratègia a seguir amb les entitats que li donen suport i la resta de grups municipals.Montse Venturós va explicar als mitjans, poc després de la sentència del jutjat penal número 2 de Manresa, que estava estudiant mecanismes amb la plataforma de suport i els grups municipals "per revertir" políticament la inhabilitació, si bé va admetre que, un cop inhabilitada, no li seria possible continuar signant documents com a batllessa, perquè "poses en risc els companys i companyes treballadors de l'ajuntament".Montse Venturós ha considerat aquest dimecres que és important que "tingui l'oportunitat de poder-me presentar o no en unes eleccions, que no sigui un tribunal qui decideixi sobre el meu futur immediat, sinó que ho pugui fer jo". Per aquest motiu, el recurs es retiraria si no s'ha respost d'aquí a poc menys de dos mesos, perquè si es dilatés la deliberació al respecte i la inhabilitació entrés en vigència en uns mesos, això podria acabar impedint-li concórrer als comicis de 2019. Montse Venturós assegura que en aquests moments encara no ha decidit si es presentarà o no a les eleccions."Amb aquest recurs el que fem bàsicament és presentar-lo i, si a mitjans de setembre no s'ha resolt, el retirarem", ha incidit l'alcaldessa. "És una qüestió absolutament jurídica i judicial, que forma part del poder preparar aquesta estratègia antirepressiva", ha afegit. "Nosaltres hem de poder treballar amb els grups municipals, hem de poder treballar amb els grups de suport, i a més, ha coincidit amb un període més o menys vacacional, que fa que sigui més difícil i més complex poder-nos trobar amb tothom", ha exposat Montse Venturós.El recurs reitera que Montse Venturós no va cometre cap delicte de desobediència, malgrat haver rebut un requeriment de la Junta Electoral perquè retirés la bandera, perquè el fet de no treure l'estelada del balcó obeïa a una decisió del ple municipal. El judici contra l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP), per haver-se negat a retirar l'estelada de la façana de l'Ajuntament durant dues convocatòries electorals el 2015, va celebrar-se el passat 21 de maig . L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, va ser condemnada pel jutjat de Manresa a sis mesos d'inhabilitació i tres més de multa amb una quota diària de sis euros. La jutgessa va considerar que els fets eren "constitutius d'un delicte de desobediència comès per autoritat pública", tot i que se li va imposar la pena mínima.En fase d'instrucció, Venturós va plantar el jutge el 5 d'abril i el 17 d'octubre de 2016. Quan va ser posada a disposició judicial el 4 de novembre d'aquell any, va defensar davant del magistrat la decisió de no retirar la bandera estelada del consistori perquè "en aquest cas l'Ajuntament tenia un mandat claríssim que era mantenir l'estelada al balcó de l'edifici consistorial". Més tard, la causa va arxivar-se. Encara que aquesta va ser una decisió que la fiscalia va recórrer a l'Audiència de Barcelona i que va acabar desembocant en el judici del passat mes de maig.