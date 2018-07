Un detingut i 16 denúncies per incidències durant la vaga de taxis a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a Barcelona una persona per un presumpte delicte d'atemptat contra un agent de l'autoritat al carrer Diputació, en el marc de la manifestació i la vaga dels taxistes contra el sector VTC, on operen les plataformes Uber i Cabify, i han rebut 16 denúncies per diversos tipus d'incidències relacionades amb la convocatòria, segons fonts policials.A més, dos agents de la policia catalana han resultat ferits per contusions lleus. D'altra banda, els Mossos també han atès vuit requeriments, tots ells relacionats amb els danys causats en els vehicles VTC. Com a conseqüència de les agressions als conductors i els desperfectes als vehicles, la patronal Unauto ha informat que Uber i Cabify han suspès temporalment el seu servei per motius de seguretat i fins que "la situació estigui sota control" La patronal de les empreses VTC, Unauto, ha explicat en un comunicat d'aquest dimecres a la tarda que la decisió és "conseqüència dels atacs organitzats per grups radicals" a conductors de VTC durant la vaga de taxistes. Unauto ha difós imatges d'atacs a vehicles VTC a diferents punts de la capital catalana i ha demanat "l'empara de les institucions i de les forces de seguretat" perquè "intervinguin i protegeixin els milers de treballadors del sector de les VTC" als quals "no només se'ls nega el seu dret a treballar sinó que veuen perillar la seva integritat física de forma cada cop més acusada".Fonts de la patronal han assegurat a l'ACN que esperen que l'actuació de les forces de seguretat els permeti tornar a operar "en les properes hores" i han assegurat que denunciaran "totes" les agressions a conductors i vehicles VTC que s'han produït. "Des de les més petites a les més fortes", han afirmat.

