Sant Cugat recorrerà la decisió del TSJC que desestima el recurs del consistori contra el veto a una estelada

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès recorrerà la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que desestima el recurs que va presentar el consistori contra la sentència, dictada el juliol del 2016, que l'obligava a retirar l'estelada de l'espai públic. Així ho ha explicat l'alcaldessa del municipi, Carmela Fortuny, que ha lamentat la postura del tribunal i ha considerat que ha fet una interpretació "molt restrictiva" dels fets.Fortuny afirma que aquesta qüestió "s'està judicialitzant" a causa del context sociopolític actual i critica que el tribunal no s'hagi estudiat "en profunditat" les al·legacions que va presentar el consistori. L'origen de la polèmica és una denúncia que Societat Civil Catalana (SCC) va presentar després que el govern local instal·les una estelada a la plaça Lluís Millet de la població.L'alcaldessa de Sant Cugat, Carmela Fortuny, considera que "el constext sociopolític actual ha influït en aquesta qüeestió" i ha lamentat que "s'estiguin judicialitzant temes que no calen". Per tot plegat ha advertit que recorreran la decisió al Tribunal Suprem i que esgotaran totes les vies possibles.Fortuny ha remarcat que l'Ajuntament sempre habuscat mecanismes per poder tenir l'estelada en un lloc emblemàtic de la ciutat perquè compta amb "una majoria de veïns i veïnes que ho demanen", ha comentat l'alcaldessa. Amb tot, ha advertit que l'Ajuntament sempre ha acatat les decisions del jutge.De fet, el juliol de 2017 l'Ajuntament ja va despenjar l'estelada del màstil de la plaça d'Octavià per "imperatiu judicial" i en el seu lloc va col·locar-hi la senyera. La bandera independentista es va entregar a l'ANC i Òmnium.La sentència del TSJC sosté que aquesta bandera "constitueix un símbol de la reivindicació independentista d'una part dels ciutadans catalans representats per una part dels partits polítics" i no té reconeixement legal vàlid com a "símbol oficial de cap administració territorial", de manera que resulta "obvi" que el seu ús "només pot ser qualificat de partidista". Així mateix, assegura que l'exhibició “a l’espai públic" de qualsevol "element" que "representa una opció política" és il·legal, perquè vulnera el principi d'"objectivitat" i de "neutralitat institucional".El TSJC, per tant, ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per l'Ajuntament de Sant Cugat, després que el 2016 un jutjat de Barcelona prohibís la instal·lació de l'estelada a la plaça Lluís Millet l'any 2014, i que SCC va denunciar. A més, condemna el consistori a pagar les costes judicials fins a un màxim de 2.000 euros.

