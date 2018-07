Mor Salvador Carrera, exdiputat al Congrés i exsenador per CiU

Salvador Carrera Foto: Twitter Marta Pascal

Ha mort en Salvador Carrera, un home bo que va estimar amb devoció tot el que va servir: Ribes, les comarques gironines i Catalunya. Una abraçada ben forta per la Irene Rigau, ella un dia em va dir que en Salvador li havia ensenyat a “estimar la vida”. Descansa en pau Salvador! pic.twitter.com/dujpYuHRxR — Marta Pascal 🎗 (@martapascal) 25 de juliol de 2018

Ha mort Salvador Carrera i Comes, personalitat fascinant i integral. Molt de Ribes de Freser, molt del món.



Va fer política per recuperar les institucions i és la persona que li he vist fer més el bé de manera discreta i sense vantar-se'n en públic. Et trobarem molt a faltar. pic.twitter.com/uU9lVtFlSo — Jordi Xuclà (@jordixucla) 25 de juliol de 2018

L'exdiputat al Congrés dels Diputats i exsenador, Salvador Carrera (Ribes de Freser, 1935), ha mort aquest dimarts als 82 anys, tal com han informat diversos membres del PDECat com Marta Pascal o Jordi Xuclà. Era també el marit de l'exconsellera Irene Rigau i va abandonar la política l'any 2000 després de ser president de la Diputació de Girona entre el 1983 i el 1987, alcalde de Ribes de Freser la legislatura 1979-1983 i diputat de CiU per la província de Girona durant 13 anys: del 1983 al 1996.Un home que va estimar amb devoció tot el que va servir: Ribes, les comarques gironines i Catalunya. Una abraçada ben forta per la Irene Rigau, ella un dia em va dir que en Salvador li havia ensenyat a “estimar la vida"", ha escrit Pascal, mentre que Xuclà l'ha definit com a "personalitat fascinant i integral".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)