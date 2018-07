El director del CNI compareix per les gravacions a Corinna que impliquen el rei Joan Carles

El director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Félix Sanz Roldán, ha comparegut aquest dimecres a la tarda a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés per les gravacions a l'amiga del rei Joan Carles, Corinna zu Sayn-Wittgenstein , en què suggereix que el anterior cap de l'Estat té comptes a Suïssa i que ha publicat El Español.La compareixença s'ha fet a porta tancada amb presència de portaveus de tots els partits que, legalment, estan obligats a no desvetllar el contingut de les intervencions. Tot i això, des de Podem la nova representat Ione Belarra (que substitueix Montero, de baixa de maternitat) ha dit que surten "amb més dubtes" i que pensen tirar endavant la petició d'una comissió d'investigació que han registrat juntament amb ERC, PDECat i Bildu.Sanz Roldán no ha volgut fer cap tipus de declaració ni a l'entrada ni a la sortida de la comissió i ha recordat el caràcter secret de la trobada. No és la primera vegada que el màxim responsable compareix al Congrés per parlar de Corinna. El passat mes de març hi va anar –en el marc de la mateixa comissió- per negar cap vinculació dels serveis d'intel·ligència amb ella.Han assistit a la comissió els diputats Rafael Hernando (PP), Adriana Lastra (PSOE) Joan Carles Girauta (Ciutadans), Joan Tardà (ERC), Aitor Esteban (PNB), Jordi Xuclà (PDECat) i Ione Bellarra (Units Podem), una vegada que el ple aquest matí ha votat la seva incorporació a la comissió ja que els representants han de ser sempre els mateixos i Montero està de baixa de maternitat.Per part del PSOE, Lastra no ha volgut comentar el contingut de la reunió però després de preguntar-li si donaran suport a la iniciativa de fer una comissió d'investigació sobre aquest assumpte ha afirmat que "no té cap dubte" del que ha explicat Sanz Roldán.Aquest dijous també haurà de donar explicacions sobre les gravacions l'autor de les mateixes, el comissari Villarejo, en presó preventiva per l'operació Tàndem, i que ha estat citat pel jutge de l'Audiència Nacional.

