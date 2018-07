Horrorland Park ha venut ja el 80% de les entrades

VÍDEO Horrorland Scream Park ha venut ja el 80% de les entrades | Estan arribant a Cercs tot de criatures terrorífiques, com aquest espectacular animatrònic:https://t.co/wCoy7q2v2N pic.twitter.com/w6yFSQ9o3J — NacióBerguedà (@NacioBergueda) 25 de juliol de 2018

Cristina Raya mostrant algunes de les màscares i maquillatge que utilitzaran els personatges del parc. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

David Moreno (al fons) durant el moment en què s'ha ensenyat un dels animatronix del parc a la premsa. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Màscares d'Horrorland Park. Foto: Pilar Màrquez Ambròs



Expectació en la visita d'obres i presentació del projecte a la premsa d'aquest dimecres. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Horrorland Scream Park escalfa motors convertit en un fenomen abans i tot d'obrir portes. Els joves emprenedors que ho han tirat endavant, Climent Vila i Sílvia Mosella d'Insomnia Corporation i David Moreno i Cristina Raya d'Horror Box , han explicat aquest dimecres que hores d'ara ja hi ha el 80% de les entrades venudes de les 22.500 disponibles i han aprofitat per presentar la mascota del parc, en Mortimer.El fundador d'Horror Box, David Moreno, ha incidit en el fet que aquest espai d'oci serà el primer parc del terror del sud d'Europa, un tipus de proposta que no pot trobar-se en cap país proper i per la que fins ara calia desplaçar-se a Estats Units o bé a Alemanya o al Regne Unit. El parc - que va esgotar les entrades VIP i de pas ràpid poques setmanes després d'anunciar-se - tindrà capacitat per rebre 1.500 persones al dia i funcionarà els dies 11, 12 i 13, 19, 20, 26, 27 i 31 d'octubre i l'1, 2, 3, 9, 10, 16 i 17 de novembre. La intenció és que es converteixi en una cita fixa del Halloween a Catalunya. "És una proposta que està pensada per omplir, com a proposta de lleure, el final de la temporada dels bolets i el principi de la temporada de neu; un moment que és buit pel que fa l'oci i en el que hem vist la nostra oportunitat", ha explicat Moreno.Als peus de l'enorme xemeneia de l'antiga central tèrmica de Cercs i a tocar del pantà de la Baells, la proposta convertirà aquest espai en un parc dedicat a l'oci del món del terror amb passatges de por i una ambientació que promet produir esgarrifances. "Un scream park té el punt aquest de no ser tan massificat com un parc d'atraccions i porta el públic a polígons, fàbriques o granges-escola que es transformen uns dies l'any en una atracció turística", ha afirmat Moreno. Els impulsors del projecte han lloat el paisatge que van trobar-se a Cercs pel contrast entre la presència de la central tèrmica, les muntanyes i l'embassament. "És un paratge que gairebé recorda les pel·lícules de Parc Juràssic", ha lloat David Moreno. La proposta crearà més d'un centenar de llocs de feina.El 10 d'octubre hi haurà una primera jornada inaugural amb autoritats, persones conegudes, influencers de les xarxes socials i premsa. Serà la prova de foc d'un projecte que hores d'ara gairebé ha aconseguit omplir hotels, càmpings i allotjaments rurals del Berguedà de cara a la tardor, un període durant el qual el millor indicatiu que Horrorland Park va sobre rodes seran els crits del públic en cadascun dels passatges del terror que oferirà el parc.​L'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, ha afirmat que "les moltes reserves d'allotjament per aquells dies estan omplint hotels i altres establiments, i s'està fent taca d'oli al Bages i a la Cerdanya, encara que també molta gent es quedarà a dormir a Barcelona". El batlle ha afegit que "hi ha persones que estan reservant fins a quatre dies d'estada, amb la qual cosa hauran de fer activitats al territori i això ho haurem d'aprofitar". "És un impacte brutal que per a nosaltres és molt important", ha destacat Calderer.David Moreno ha explicat que han hagut de multiplicar per sis la inversió prevista. "Hem hagut d'afrontar imprevistos, adaptar les naus i importar molt material d'Estats Units", ha comentat Moreno. L'augment de la inversió, però, no ha acabat sent un problema per aquests joves emprenedors, perquè han comptat amb "la confiança a cegues" dels molts particulars que ja han comprat la seva entrada i de les petites empreses del Berguedà que els han ajudat de manera desinteressada. "El ferraller de Gironella ens ha cedit moltíssim material, una quantitat brutal de material per decorar. Per dir-ho així, ell tenia una nau extraterrestre de ferralla, doncs ara la tenim nosaltres", ha bromejat Moreno.David Moreno ha qualificat de "milionària" la inversió necessària pel parc. Horrorland Park - han explicat els seus impulsors - tindrà diferents passatges del terror; una sala d'escape room i una zona de restauració i jocs que patrocina Cabronazi, una plataforma d'humor en línia amb més de 23 milions de seguidors arreu del món. També hi haurà una extreme house que anirà un pas més enllà per aquells que s'hi atreveixin i sempre amb una paraula de seguretat i un aforament molt limitat.Entre els passatges de terror que s'han presentat aquest dimecres, s'han pogut veure els vídeos promocionals i les primeres pinzellades de la Tèrmica, l'homenatge a la imponent central tèrmica que acompanya la imatge del parc; el Matadero (L'Escorxador) on s'experimentarà "en primera persona" el procés de matança del bestiar; i l'Aquelarre, una experiència a cegues "en què s'ha comptat amb la col·laboració del que era coreògraf de combat cos a cos de "Joc de Trons" quan la sèrie va ser a Girona, en Guillem Fernández", segons ha explicat David Moreno. "Ell pertany a una companyia d'espectacles medievals amb molt recorregut a Europa, Drakonia, i serà l'actor protagonista d'aquesta experiència", ha posat de rellevància Moreno."Tinc una amiga que és cega i reflexionàvem sobre que, a la resta, moltes coses ens les suggereix la vista, però que quan no tens aquest sentit, els altres sentits s'aguditzen", ha dit Moreno. El passatge proposa una caça de bruixes on mai es pot mirar els ulls als personatges que hi participen i que es fa a cegues seguint una corda. "Tot està creat amb el màxim carinyo, amb el màxim respecte; creant pel públic, allò que a nosaltres ens agradaria trobar", ha apuntat Moreno.A Horrorland Park hi haurà uns 120 actors i animació pels carrers del centre d'empreses de Cercs on es troba. "Farem un càsting per afegir-hi persones que s'hi vulguin sumar [en papers secundaris], però treballarem amb actors professionals perquè defensem que la professió es pugui guanyar la vida dignament", ha afirmat Moreno. El berguedà Climent Vila ha afegit que la majoria d'atraccions estaran adaptades per a cadires de rodes. També s'ha explicat que el parc estarà obert a tots els públics.Els parcs de terror van néixer als Estats Units, on un granger californià va decidir originàriament ambientar la seva granja per Halloween i va convidar-hi els veïns. Segons David Moreno, va tenir tan èxit que aquella idea va acabar convertint-se en parcs molt més professionalitzats i portant amb si una veritable febrada per aquest tipus de terror.A hores d'ara estan estudiant solucions per ampliar l'aparcament, ja que preveuen que el del polígon de Cercs quedarà petit. L'equip impulsor de Horrorland reconeixen haver quedat sorpresos del boom que ha tingut el parc de terror. Aquesta resposta, ha reconegut Moreno, fins i tot els ha obligat a ampliar l'espai que ocuparà el parc i les atraccions respecte al que havien previst inicialment.

