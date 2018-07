La campanya per pagar la defensa de Jordi Borràs assoleix els 12.000 euros

Mai no poder agrair prou l'onada solidària de les persones i entitats implicades en aquesta campanya. Per sufragar els costos de defensa derivats de l'agressió feixista que vaig patir, s'ha engegat aquest micromecenatge. GRÀCIES! #defensaJordiBorràs 👇https://t.co/zMxV9c385F pic.twitter.com/7FbszkjANw — Jordi Borràs (@jordiborras) 24 de julio de 2018

Defensem-nos! Solidaritat amb en @jordiborras: ajudem-lo a sufragar les despeses judicials arran de l'agressió d'un Policia Nacional al crit de 'Viva España, Viva Franco'.



Una vintena d'entitats hi donen suport, i tu?https://t.co/TGyLDwysVh pic.twitter.com/cDP4dUwLGE — Grup de Periodistes Ramon Barnils (@GrupBarnils) 24 de julio de 2018

La campanya per pagar la defensa del fotoperiodista Jordi Borràs, que va ser agredit per un policia espanyol la tarda del 16 de juliol a crits de “Viva España” i “Viva Franco”, ha aconseguit els 12.000 euros necessaris en 12 hores i s'ha ampliat per finançar altres denúncies de periodistes agredits.Segons ha informat el Grup de Periodistes Ramon Barnils en un comunicat, s'ha aconseguit l'objectiu dels 12.000 euros per pagar la defensa de Borràs gràcies a les donacions de prop de 500 persones. L'import recollit serà destinat a sufragar les despeses judicials: el servei de l'equip d'advocats, diferents perits i procuradors, a més de pagar una part important d'impostos.Una vintena d'entitats van presentar la campanya de micromecenatge "Solidaritzem-nos! Prou impunitat!" per fer front als 12.000 euros de despeses que costa la seva defensa.L'advocada de Jordi Borràs, Carla Vall, va posar èmfasi en què encara falten moltes dades sobre qui és l'agressor de Borràs. "Ens interessa saber si és la primera vegada, si coneixia a en Jordi d'abans, perquè atacant en Jordi s'està atacant la tasca d'investigació de la ultradreta", ha expressat l'advocada. "Les pròximes setmanes [Jordi Borràs] s'enfronta a una possible imputació, ja que l'agressor també li ha interposat una denúncia", ha afegit Vall. La defensa del fotoperiodista subratlla, però, que disposa de gravacions i testimonis que corroboren la seva versió.La campanya s'impulsa des del Grup de Periodistes Ramon Barnils i inclou Irídia, l'Ateneu Barcelonès, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, Òmnium Cultural, la SICOM, l'Institut de Drets Humans de Catalunya, Novact, Drets.cat, AMIC, SOS Racisme, l'Associació Catalana de Professionals, el Sindicat de la Imatge de Catalunya, el Sindicat de Periodistes de Catalunya, FundiPau, Unitat Contra el Feixisme i Racisme, UPIFC i Col·lectiu Ciutadella.El president del Grup de Periodistes Ramón Barnils i subdirector de, Ferran Casas, ha destacat que la retallada de drets dels mitjans de comunicació no és nova i atribueix l'agressió al fotoperiodista Borràs a "un clima d'impunitat que ha fet empitjorar la situació de la llibertat de premsa". En resposta a aquesta impunitat, i amb la intenció que les agressions feixistes s'aturin, neix aquest crowdfunding. "La tardor passada vam inventariar fins a 37 agressions greus a periodistes. En aquest 2018 ja en portem 22, 13 d'elles amb violència física. Cal actuar amb contundència", ha finalitzat Casas."Ens estem acostumant al fet que l'anormalitat es converteixi en la normalitat" relata el secretari de la junta del Col·legi de Periodistes , Francesc Canosa. "Professionals com en Jordi, la feina dels quals és física i emocional, necessiten que les entitats estiguem properes perquè la llibertat d'expressió garanteix la democràcia de tots els països" ha raonat. El policia espanyol que va agredir Borràs forma part de la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona de la Policia Nacional , que ja va ser denunciada pels Mossos d'Esquadra l'any 2014, segons Públic. En relació als fets, l'advocada Carla Valls ha opinat que "el periodisme funciona" perquè, en cas contrari, "no haurien agredit en Jordi, que posa llum on el feixisme vol deixar-hi ombres".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)