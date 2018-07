Els taxistes amenacen de bloquejar el port i l'aeroport en la segona jornada de vaga

Última hora 18.02 h: Cabify y Uber suspenden el servicio en Barcelona por la violencia que algunos taxistas estan empleando contra los conductores y sus vehículos. #TaxiEnLucha pic.twitter.com/tK8Q77ECii — Sergi Maraña🎗🇧🇪🇨🇭🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇩🇪 (@SergiMaranya) 25 de juliol de 2018

Els taxistes amenacen de bloquejar el port i l'aeroport a partir de les 9 hores en la segona jornada de vaga per tal de demanar que s'aixequi la suspensió cautelar del reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que limita la presència de vehicles que utilitzen llicències VTC a la zona. El portaveu d'Elite Taxi, Alberto Álvarez, ha dit que aquest dijous que bloquejaran les infraestructures del Ministeri de Foment per tal de fer "pressió" perquè s'aixequi la suspensió.En aquest sentit, ha reclamat a Foment "voluntat política" per resoldre el conflicte entre el sector del taxi i les VTC i ha remarcat que "aclarint alguns articles" del reglament de l'AMB "es podria solucionar el problema". Els taxistes, que inicialment han convocat vaga dimecres i dijous, ja han plantejat la possibilitat de fer una aturada indefinida si no es torna a aplicar el reglament de l'AMB. En cas que s'aixequi la suspensió, Álvarez ja ha apuntat que es desconvocarà l'aturada.El TSJC ha convocat aquest dijous l'AMB i la Comissió Nacional dels Mercats i Competència (CNMC) a una vista per tal de decidir si aixeca o manté la suspensió del reglament, després que la CNMC interposés un recurs contra la norma i en demanés la suspensió cautelar. El recurs al·legava que el reglament de l'AMB, que contempla la necessitat d'una segona autorització per poder operar a l'àrea metropolitana de Barcelona, afavoreix el sector del taxi.D'altra banda, representants del ministeri de Foment s'han reunit aquest dimecres amb l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona per tal d'informar-los del contingut del recurs que han presentat contra el reglament de les VTC en considerar que envaïa les competències estatals en la concessió de les llicències. En concret Foment impugna els articles 4, del 6 al 19 i del 21 al 24 de la norma, així com la disposició transitòria i les disposicions addicionals primera i segona.El sector de les VTC, les llicències utilitzades per companyies com Uber o Cabify, ha aturat "temporalment" l'activitat a Barcelona després de denunciar diverses agressions a conductors i fins que "la situació estigui sota control". La patronal de les empreses VTC, Unauto, ha explicat en un comunicat d'aquest dimecres a la tarda que la decisió és "conseqüència dels atacs organitzats per grups radicals" a conductors de VTC durant la vaga de taxistes.Unauto ha difós imatges d'atacs a vehicles VTC a diferents punts de la capital catalana i ha demanat "l'empara de les institucions i de les forces de seguretat" perquè "intervinguin i protegeixin els milers de treballadors del sector de les VTC" als quals "no només se'ls nega el seu dret a treballar sinó que veuen perillar la seva integritat física de forma cada cop més acusada".Fonts de la patronal han assegurat a l'ACN que esperen que l'actuació de les forces de seguretat els permeti tornar a operar "en les properes hores" i han assegurat que denunciaran "totes" les agressions a conductors i vehicles VTC que s'han produït. "Des de les més petites a les més fortes", han afirmat.El sector del taxi ha tornat a la càrrega per blindar-se davant Uber i Cabify, les empreses dels cotxes de lloguer amb conductor (VTC), les quals considera que li fan competència deslleial. Els taxistes de Barcelona han organitzat una vaga de 48 hores des de les 06.00 h d'aquest dimecres per protestar contra la suspensió del reglament metropolità que exigeix una autorització addicional a la llicència VTC per poder operar a l'àrea metropolitana . Amb aquesta normativa es pretenia garantir el compliment de la ràtio que històricament s'havia estipulat i segons la qual només hi pot haver una VTC per cada 30 taxis.L'aturada, que coincideix amb la convocada aquests mateixos dos dies per la tripulació de cabina de Ryanair, és la més llarga del conflicte que enfronta els taxistes amb Uber , i no descarten allargar-la. També han convocat una manifestació aquest dimecres a partir de les 11.00 h des de l'Arc de Triomf a la delegació del govern espanyol, i acudiran també taxistes d'altres punts d'Espanya. "Si cau Barcelona caiem tots", adverteix un dels lemes de la marxa.El motiu de les mobilitzacions és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès el reglament metropolità i ha atès així provisionalment les mesures cautelars que havia sol·licitat la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC). També el va recórrer el Ministeri de Foment, el qual, com la CNMC, al·leguen que l'autorització metropolitana envaeix competències , i hi ha un altre recurs d'Unauto, la patronal dels cotxes VTC.A la vaga hi donen suport Élite Taxi, el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC), Anget Taxi, Agrupació Taxi Companys (ATC), l'Associació de Taxistes Llatins Units (TLU) i la de Taxistes Pakistanesos de Catalunya (Pak Taxi). D'entrada l'aturada s'allargarà fins a les 06.00 h d'aquest divendres, però tot dependrà de l'evolució de dues cites clau en les quals s'ha d'abordar la suspensió del reglament metropolità.La primera és aquest mateix dimecres. El Ministeri de Foment ha convocat l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana (AMB) per informar-los del contingut del recurs que va presentar sobre el reglament de les VTC. La segona serà aquest dijous, quan el TSJC ha convocat les parts per escoltar els seus arguments i decidir si aixeca la suspensió del reglament o el manté.Al TSJC també hi acudiran tres entitats de taxistes en suport de l'AMB i que actuaran com a part codemandada: Élite Taxi, la Plataforma Integral del Taxi (PIT) i l'Associació Nacional del Taxi (Antaxi). Els taxistes han organitzat un gabinet de crisi i, en funció del resultat de les dues cites, decidiran si perllonguen la vaga, segons ha explicat Alberto Álvarez, portaveu d'Élite Taxi, l'organització que s'ha mostrat més activa del sector. L'objectiu de les mobilitzacions és que s'aixequi la suspensió del reglament, que l'Àrea Metropolitana va aprovar a finals de juny i que havia previst que entrés en vigor el 29 de juliol.La regulació obliga els vehicles de lloguer amb conductor a tenir –a part de la llicència VTC- una segona autorització de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) per poder fer serveis que tinguin com a origen i destí l'àrea metropolitana . Amb aquesta normativa es pretén garantir el compliment de la ràtio d'un cotxe VTC per cada 30 taxis, i es limita a 399 els VTC autoritzats per prestar servei a l'àrea metropolitana. Actualment hi ha prop de 2.000 llicències d'aquest tipus atorgades a Catalunya, segons dades del Departament de Territori.Els taxistes s'han tornat a mostrar molt crítics els darrers dies pels recursos estatals contra el reglament metropolità, ja que consideren que beneficien Uber i Cabify. "De manera intolerable, el Ministeri de Foment i la famosa CNMC s'han proposat de nou ajudar aquestes multinacionals de la pirateria", han lamentat. Calculen que en poc temps podria haver-hi fins a 4.000 llicències VTC, cosa que deixaria la ràtio en una per cada tres taxis i significaria, a parer seu, "la mort del taxi com a servei públic i la ruïna de tots" els que s'hi dediquen. "Hem de parar aquesta bogeria al carrer i als tribunals", han defensat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)