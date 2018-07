Llarena nega la politització de la justícia i diu que tenir ideologia permet «interpretar» la llei

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha negat "categòricament" que la justícia espanyola estigui polititzada i ha recalcat que és "injust" que es facin aquestes afirmacions. En una intervenció com a ponent en els cursos d'estiu de la Complutense , Llarena ha assegurat que mai ha vist un jutge treballar amb la seva independència, una manera de procedir que ha qualificat com a "compromesa", i ha negat haver rebut mai pressions.El magistrat del Suprem també ha defensat que els jutges tinguin ideologia. Segons Llarena, una llei són "vuit línies" que cal aplicar en "milers de casos". Per això, ha assegurat que la ideologia de cadascun dels jutges permet "interpretar la llei" amb l'objectiu que de fer-ne una lectura "sensata i recognoscible per a la societat". "Si la interpretació d'una norma la fessin només magistrats d'esquerra radical o de dreta radical, la interpretació que es fes no seria reconeguda pel global de la societat", ha declarat. Per Llarena, aquesta interpretació "no s'ha de fer des del servilisme polític".Són poc habituals les compareixences públiques del magistrat Llarena, un dels jutges que ha estat més en el focus mediàtic en els darrers mesos per encapçalar la causa conta el procés i haver empresonat líders de l'independentisme. Aquest dimecres ha participat en una taula rodona organitzada per l'Associació Professional de la Magistratura (que ell mateix va presidir i de caure conservador) per parlar sobre justícia, associacions professionals i política.Llarena ha aprofitat la compareixença per negar "categòricament" que la justícia estigui polititzada i ha dit que és "injust extreure aquesta conclusió". "Hem donat prova d'això en les nombroses resolucions en 40 anys", ha manifestat durant uns cursos d'estiu de la Complutense a l'Escorial (Madrid).També ha fet una defensa aferrissada de les associacions de magistrats i ha afirmat que formar part d'una d'elles no significa "estar polititzat". Llarena havia estat president de l'Associació Professional de la Magistratura i assegura que això no va influir per presidir l'Audiència de Barcelona."Vaig ser president de l'Audiència de Barcelona i mai em van preguntar la meva ideologia política. No coneixereu cap jutge de Barcelona que jo li hagi dit com hagi d'actuar; ni ha passat ni m'ho han demanat", ha reflexionat.El magistrat del Tribunal Suprem ha afirmat que avaluar un perfil ideològic d'un jutge per designar-lo en un o altre tribunal "no és una patologia a una societat". Segons defensa, la ideologia de cadascun dels jutges ajuda a fer una interpretació de la llei. Llarena apunta que qualsevol llei ocupa "vuit línies" però que s'ha d'aplicar a multitud de casos diversos.En aquest sentit, considera que els "matisos" que introdueix cada jutge ajuda a configurar una interpretació de la llei.En el torn de preguntes, li han demanat sobre el seu paper al capdavant de la causa contra el procés. El magistrat, però, ja ha tancat la instrucció i la causa ha passat a mans de la sala que haurà d'obrir judici oral. El jutge s'ha escudat en aquest moment processal i ha afirmat que ja "no està en les seves mans" i que ara serà la sala la que haurà d'avaluar el material que aportin les acusacions i defenses. "A partir d'ara seran sobirans de treure les seves pròpies conclusions", ha manifestat.Ara bé, ha agraït la pregunta perquè, segons ha dit, és una causa que "ha generat l'interès de tota Espanya i especialment dels ciutadans de viuen a Catalunya".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)