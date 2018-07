Es persona a la comissaria per saber si té una ordre de captura i acaba detingut

Un vehicle de la Policia Local de Torredembarra Foto: Aj. de Torredembarra

Un jove de 20 anys i veí de Torredembarra va ser detingut per la Policia Local dimarts per una ordre judicial de recerca i detenció del Jutjat del Prat de Llobregat per un presumpte delicte contra el patrimoni en un centre comercial. Els fets van succeir quan el jove es va personar a les dependències de la Policia Local perquè dubtava si tenia cap ordre de recerca. Del resultat de les comprovacions pertinents, els agents van poder detectar que tenia, a més de l'anterior, dos requeriments més del Jutjat de Primera Instància del Vendrell, que han estat complimentats i tramesos a la corresponent seu judicial.

