El Govern restitueix el Diplocat i es compromet a reincorporar tots els treballadors

Quim Torra i Ernest Maragall, entre altres representants de la cúpula del Diplocat. Foto: Roger Tugas

El Diplocat ja està "restituït". Així ho ha celebrat aquest dimecres Quim Torra després de la reunió del seu consell executiu, els membres del qual han decidit per unanimitat reactivar-lo i posar fi al procés de dissolució decretat pel govern espanyol arran del 155. Els seus objectius seran, segons ha destacat el conseller d'Afers Exteriors, Ernest Maragall, fer costat a la internacionalització del país, donar suport a ens com ajuntaments i federacions esportives, però també explicar arreu "què vol dir dret a l'autodeterminació i la pluralitat del país".En aquesta primera reunió plenària s'ha pres l'acord formal de reactivació i a preparar el seu pla estratègic, la recomposició de l'equip i l'elecció un nou secretari general, ja que l'anterior, Albert Royo, ha optat per no seguir "per motius personals". Torra, però, ha explicitat la intenció també d'una "restitució dels treballadors que han estat treballant els anys de normalitat i s'han vist sotmesos a aquest procés il·legal de dissolució del Diplocat".Aquest ens, segons Maragall, tindrà una "ambició explícita de representació de país des de la transversalitat" i ha assegurat que la reobertura era un element tan legal i conegut que ni tan sols va posar-se sobre la taula en la reunió que va mantenir el conseller amb el ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, la setmana passada. "És el nostre dret i responsabilitat", ha insistit.La reobertura del Diplocat era un dels compromisos adquirits per l'executiu, que en la seva primera reunió ja va anunciar que havia frenat el procés de liquidació iniciat per l'Estat durant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Fins aquest dimarts, però, no ha estat efectiu, com va avançar NacióDigital . L'altre compromís immediat del departament d'Acció Exterior és la reobertura de les delegacions catalanes a l'estranger.Les oficines del Regne Unit, Suïssa, França, Itàlia, Alemanya i els Estats Units seran les primeres que tornaran a operar . No serà, però, una reobertura tranquil·la, ja que el ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, no és especialment favorable a facilitar una xarxa diplomàtica catalana i ja ha amenaçat amb impugnar els passos fets fins ara . Maragall, però, ja s'ha compromès a notificar-li amb més marge l'impuls de noves delegacions Preguntat per aquesta qüestió, el conseller ja ha defensat la gestió feta fins ara i ha afirmat que no havia de notificar la reobertura al ministeri amb tant de marge perquè no es tractava de delegacions noves, sinó de recuperar-ne d'antigues. "Quan en creem de noves, ho farem", ha assegurat. Així, ha confiat que Borrell no impugni res, ja que "no han dit res i està ben plantejat", i ha afegit que, si hi actua, serà perquè vol "mantenir un nivell de tensió més artificial que real".Quant a les noves delegacions, Maragall ha afirmat que s'està complint amb les previsions i que, durant les primeres setmanes de setembre, començarà a activar el segon grup de delegacions exteriors. "Mesos després, n'hi haurà un tercer, també en funció de les previsions pressupostàries", ha matisat, atès que es la Generalitat es troba en pròrroga pressupostària.El Diplocat té l'origen el 1982 amb el Patronat Català Pro Europa, que el 2007 es va convertir en el Patronat Catalunya Món i ha actuat com l'instrument del Govern per impulsar la projecció de Catalunya a l'exterior i promoure les competències en aquest àmbit. Participen en el seu consell executiu institucions financeres, esportives i universitàries, els ajuntaments de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, les diputacions, les associacions de municipis, escoles de negoci, Foment del Treball, PIMEC, la Federació de Caixes d’Estalvis o el Consell General de Cambres de Comerç.En aquesta primera trobada, s'ha explicat la situació del Diplocat durant el 155, en quin punt es troba i els acords administratius que se'n deriven. Maragall, i la secretària d'Acció Exterior, Natàlia Mas -que presideix temporalment el consell executiu de l'ens-, han explicat la proposta del Govern per reactivar-lo i reobrir aquest òrgan público-privat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)