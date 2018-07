NacióDigital avança en exclusiva el primer capítol del nou llibre de Paulo Coelho

El setembre del 1970 les dones dominaven el món —més ben dit, les hippies dominaven el món. Els homes anaven amunt i avall sabent que el que les seduïa no era la moda —les dones hi entenien molt més—, per tant van decidir acceptar d’una vegada per totes que eren dependents i adoptar un aire d’abandó, amb una petició implícita: «Protegeix-me, estic sol i no trobo ningú, em penso que el món s’ha oblidat de mi i l’amor m’ha abandonat per sempre». Elles elegien els seus mascles i no pensaven casar-s’hi, només passar una estona agradable i divertida de sexe intens i creatiu. I, tant en les coses importants com en les irrellevants i superficials, l’última paraula era la d’elles. Per tant, quan el «Correu Invisible» va escampar la notícia de l’assetjament sexual de Mia Farrow i la frase d’en Lennon, tothom va decidir canviar de ruta.



Llavors es va crear una altra ruta hippie: d’Amsterdam (Holanda) a Katmandú (Nepal), en un autocar que costava aproximadament cent dòlars, i que travessava uns països que semblaven molt interessants: Turquia, el Líban, l’Iran, l’Iraq, l’Afganistan, el Pakistan i una part de l’Índia (ben lluny del temple de Maharishi, tot sigui dit de passada). El viatge durava tres setmanes i recorria una quantitat infinita de quilòmetres.



La Karla seia a la plaça Dam i es demanava quan arribaria el paio que l’havia d’acompanyar en aquesta aventura màgica (segons ella, és clar). Havia plegat de la seva feina a Rotterdam, que era a una hora de tren escassa, però com que havia d’estalviar cada centau havia vingut fent autoestop i el trajecte havia durat gairebé tot un dia. Havia descobert el viatge al Nepal amb autocar en una de les dotzenes de diaris alternatius que redactaven amb molta suor, amor i penes i treballs unes persones que creien que tenien coses a dir al món, i que venien per un preu insignificant.



Quan ja feia una setmana que l’esperava, es va començar a posar nerviosa. Havia abordat una colla de nois vinguts d’arreu del món, però a ells només els interessava quedar-se allà, en aquella plaça sense cap interès a banda d’un monument en forma de fal·lus, cosa que, si més no, els hauria d’estimular la virilitat i el coratge. Però no, no n’hi havia cap que estigués disposat a viatjar a uns indrets tan desconeguts.



El problema no era la distància: la majoria procedien dels Estats Units, Sud-amèrica, Austràlia i altres països que exigien tenir diners per als caríssims bitllets d’avió i les moltes fronteres on els podien barrar el pas i obligar-los a tornar als seus països d’origen sense conèixer una de les dues capitals del món. Arribaven allà, s’asseien en aquella plaça sense cap gràcia, fumaven marihuana, s’alegraven perquè ho podien fer davant de la policia i, literalment, els començaven a segrestar les sectes i els cultes que abundaven a la ciutat. Durant una temporada oblidaven el que sentien a casa: «Fill meu, has d’anar a la universitat, talla’t els cabells, no facis passar vergonya als teus pares perquè els altres (els altres?) diran que t’hem donat una educació pèssima, això que escoltes no és música, has de buscar feina, fixa’t en l’exemple del teu germà (o germana), que és més jove que tu i ja té prou diners per pagar-se els capricis i no necessita demanar-nos res».



Ara, lluny de l’eterna lletania de la família, eren lliures, i Europa era un lloc segur (sempre que no s’aventuressin a travessar el famós Teló d’Acer, «envaint» un país comunista), i estaven contents perquè, als viatges, hi aprens tot el que necessitaràs durant la resta de la vida, sempre que no ho hagis d’explicar als pares.



«Pare, ja sé que tu vols que tingui un títol, però el puc tenir en qualsevol altre moment de la vida, i el que necessito ara són experiències».



No hi havia cap pare que entengués aquesta lògica, i l’únic que es podia fer era arreplegar quatre calés, vendre alguna cosa i marxar de casa mentre la família dormia.



Aviam, la Karla estava envoltada de persones lliures i decidides a viure coses que la majoria no s’atrevia a experimentar. Llavors, per què no volien anar a Katmandú amb autocar? «Perquè no és Europa», li responien. «No la coneixem gens, però si ens passa alguna cosa sempre podem anar a la nostra ambaixada i demanar que ens repatriïn». La Karla només sabia d’un cas en què això havia passat, però era una llegenda, i les llegendes es converteixen en una realitat quan es repeteixen moltes vegades.



Al cinquè dia d’esperar el que designaria com el seu «acompanyant», va començar a desesperar-se —s’estava gastant molts diners en una pensió tot i que podia dormir al Magic Bus (que era el nom oficial de l’autocar dels milers de quilòmetres a cent dòlars). Va decidir entrar a la consulta d’una vident per on passava sempre abans d’anar a la plaça Dam. El local de la vident, com sempre, estava desert —el setembre del 1970 tothom tenia poders paranormals o els estava desenvolupant. Però la Karla era una dona pràctica i, tot i que meditava cada dia i estava convençuda que havia començat a activar el seu tercer ull —un punt que és entremig dels ulls—, fins llavors només havia conegut nois que no li convenien, encara que la seva intuïció li havia assegurat que eren els adequats.



Per això va decidir consultar la vident, sobretot perquè aquella espera inacabable (ja havia passat gairebé una setmana, una eternitat!) li feia considerar la possibilitat de fer el viatge amb una acompanyant femenina, cosa que podia ser un suïcidi, sobretot perquè travessarien molts països en què dues dones soles serien, com a mínim, mal vistes, i en el pitjor dels casos, segons la seva àvia, acabarien venudes com a «esclaves blanques» (un terme que ella trobava eròtic, però no ho volia experimentar en carn pròpia).



La vident, que es deia Layla i era una mica més gran que ella, anava tota vestida de blanc i tenia el somriure beatífic de qui està en contacte amb l’Ésser Suprem, la va rebre amb una inclinació (devia pensar «Que bé, avui guanyaré prou diners per pagar el lloguer del dia»), li va demanar que s’assegués, ella ho va fer, i la vident la va elogiar perquè havia elegit el punt de més poder d’aquella sala. La Karla es va voler creure que realment estava aconseguint activar el seu tercer ull, però el subconscient l’advertia que la Layla ho devia dir a tothom, allò —més ben dit: als pocs que entraven.



En fi, tant se valia. La vident va encendre una vareta d’encens.



—Prové del Nepal —li va dir, però la Karla sabia que l’havien fet a prop d’allà. L’encens era una de les grans indústries hippies, junt amb els collarets, les camises de bàtik i els pedaços amb el símbol hippie, flors, o l’expressió «Flower Power» per cosir a la roba. La Layla va agafar les cartes, les va remenar, i va demanar a la Karla que escapcés per la meitat, va treure tres cartes i va començar a interpretar-les de la manera més tradicional possible. La Karla la va interrompre.



—No he vingut per a això. Només vull saber si trobaré un acompanyant per anar al lloc d’on dius... —Va posar molt d’èmfasi a «d’on dius», perquè no volia tenir un mal karma. Si només hagués dit «Vull anar al mateix lloc», potser aniria a parar al suburbi d’Amsterdam on hi havia la fàbrica d’encens—, d’on dius que prové l’encens...



La Layla va somriure, però les vibracions havien canviat completament —el seu interior bullia de ràbia perquè l’havia interromput en un moment tan solemne.



—És clar que sí. —Forma part del deure de les vidents i les tiradores de cartes dir el que els clients volen sentir.

—Quan?

—Abans no s’acabi el dia de demà.



Totes dues es van quedar parades.



Per primera vegada, la Karla va tenir la sensa ció que l’altra deia la veritat, perquè el seu to era positiu, emfàtic, com si la veu li vingués d’una altra dimensió. La Layla, per la seva banda, es va espantar —les coses no sempre anaven així, i quan hi anaven, tenia por que la castiguessin per entrar sense gaires cerimònies en aquell món que semblava fals i veritable, encara que cada nit es justifiqués en les seves oracions dient que l’únic que feia a la Terra era ajudar els altres donant més positivitat a allò en què volien creure.



La Karla es va aixecar immediatament del «punt de poder», va pagar mitja consulta i se’n va anar per si arribava l’home que esperava. «Abans no s’acabi el dia de demà» era tan vague que també podia ser el dia d’avui. Però, de qualsevol manera, ara sabia que esperava algú.



Va tornar cap al seu racó de la plaça Dam, va obrir el llibre que llegia i que poca gent coneixia, cosa que donava al seu autor l’estatus d’escriptor «de culte» —El senyor dels anells, de J. R. R. Tolkien, que parla d’indrets mítics com el que ella volia visitar. Va fer veure que no sentia els nois que sovint venien a molestar-la amb una pregunta estúpida, un pretext matusser per encetar una conversa encara més matussera.