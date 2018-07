Buch renova la cúpula dels Mossos i manté Ferran López en l'organigrama

El conseller d'Interior de Generalitat, Miquel Buch, ha dut a terme una profunda reorganització de la cúpula de comissaris i intendents dels Mossos d'Esquadra. La renovació, comunicada aquest dimecres, implica l'elecció de David Boneta com a responsable de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, i la tria del comissari Rafael Menges, com a responsable de la Comissaria Superior de Coordinació Central. Tots dos estaran a les ordres del comissari cap, Miquel Esquius.El comissari Ferran López, que va estar al capdavant de la policia catalana durant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, serà adjunt a la Prefectura del cos. Treballarà en el gabinet d'Esquius i completarà l'estructura de comandament. López va presentar la seva renúncia quan es confeccionar el nou Govern, però Buch el manté a la cúpula policia després de la renovació. El comissari Joan Carles Molinero, fins ara número tres del cos, passa a la Comissaria General de Mobilitat.La renovació implica moviments d'una vintena de comissaris i intendents, i ha estat comunicada als comandaments personalment pel director general dels Mossos, Andreu Martínez, al complex central de la policia catalana a Sabadell, tal com ha detallat Europa Press.La CUP ha registrat aquest dimecres una proposta de compareixença del conseller d'Interior en comissió al Parlament. La formació anticapitalista vol que s'expliqui "arran de l'augment d'agressions feixistes i de la impunitat amb què l'extrema dreta actua a Catalunya" i reclamen que Buch detalli les "actuacions dels cossos de seguretat davant les agressions feixistes". La petició es produeix després que Buch hagi afirmat que els atacs feixistes a Catalunya van a la baixa Els diputats de la CUP volen constatar en comissió parlamentària que "el fenomen de l'extrema dreta fa anys que existeix, que mai ha desaparegut, i que el cos policial dels Mossos d’Esquadra mai ha aclarit quines actuacions esta duent a terme per prevenir el feixisme". "El blanqueig de la violència de l'extrema dreta forma part de la macro-operació d’Estat per governar a Catalunya a través de la repressió i la por enlloc del consens", afirmen els cupaires en un comunicat.

