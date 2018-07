La Caixa beca amb 12 milions una vintena de projectes biomèdics per combatre malalties

La Fundació Bancària La Caixa ha presentat avui els 20 projectes seleccionats en la primera convocatòria oberta de recerca biomèdica engegada per l'entitat. L'acte ha estat presidit per Jaume Giró, director general de la fundació, i hi han intervingut també Elías Campo, investigador de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, i Almudena R. Ramiro, investigadora del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars. L'objectiu és potenciar projectes d’excel·lència en la lluita contra les malalties que tenen un impacte més massiu, com les cardiovasculars, les neurològiques, les infeccioses i les oncològiques.Han concorregut en aquest projecte 785 projectes de diversos centres d’investigació, hospitals i universitats de l’estat espanyol i Portugal, dels quals 77 van passar a la fase final. Finalment, se n'han seleccionat 20. Els projectes cobreixen un ampli espectre de disciplines i objectius, com identificar noves teràpies per prevenir accidents cardiovasculars, comprendre a fons la diversitat de casos de la leucèmia per poder combatre-la i trobar noves estratègiques per lluitar contra malalties epidemiològiques com el Zika.La fundació aporta un mínim de 12 milions d’euros anuals a aquesta nova convocatòria. D'aquesta manera, se situa com la primera entitat filantròpica privada en volum d’inversió en recerca d’excel·lència en temes de salut a l’estat espanyol, i una de les primeres d’Europa.

