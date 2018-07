L'AMI rebutja la «censura» del TSJC a l'estelada i defensa la llibertat d'expressió al carrer

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) rebutja la prohibició de penjar estelades a la via pública que preveu una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l'ajuntament de Sant Cugat. En un comunicat, l'entitat mostra "el més compromís en la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques i refusa qualsevol acte de censura que pretengui impedir o restringir la llibertat d'expressió com a valor superior de l'estat de dret".Segons lamenta l'AMI, els espais públics han estat des de l'antiga Grècia, "més enllà de definir-se per ser de titularitat pública, han estat indrets de debat d'idees, reivindicacions socials (caracteritzades per la temporalitat) on els ciutadans poden exercir els seus drets tant individuals com col·lectius". Un espai, per tant, que és "l'àmbit d'expressió del pluralisme, i de les diferents sensibilitats, una expressió que els poders públics no han d'eliminar mitjançant la neutralització de l'espai, sinó amb la ponderació dels drets fonamentals involucrats".Davant d'aquest fet, considera que els consistoris locals tenen "l'obligació legal de respectar i fer respectar els drets fonamentals rectors de l'estat de dret per imperatiu legal" i insisteix que "la materialització de la llibertat d'expressió per part dels ciutadans que l'exerceixen, utilitzant una determinada simbologia que no sigui il·legal, no pot ser impedida o restringida per part de qui no la comparteix". Per això, conclou que la neutralitat exigida als poders públics ha de ser "la no ingerència en l'exercici lliure dels drets dels ciutadans", per bé que no concreta com recomana actuar als ajuntaments en relació a la sentència del TSJC.

