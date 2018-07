Tot a punt pel Festival Internacional de Cinema de Cerdanya, la gran cita audiovisual del Pirineu

Programació Festival Internacional de Cinema de Cerdanya 2018 Foto: Festival Internacional de Cinema de Cerdanya

El Festival Internacional de Cinema de Cerdanya arriba a la novena edició amb una programació per on passaran 161 films a concurs –s'han rebut un total de 1.293–, distribuïts en 44 sessions. Consolidat ja com un certamen de referència del Pirineu, entre el 28 de juliol i el 5 d’agost mostrarà algunes estrenes absolutes a nivell mundial (Naranjas amargas, La benvinguda, Tres tristes tigres), nombroses estrenes a Catalunya, films premiats als Goya, als Gaudí, a Canes i a festivals com Màlaga o Valladolid, i també una première de luxe, amb El pomo azul, llargmetratge que s’estrenarà el mes de setembre.En total, seran nou dies d’activitat cinèfila al cor de la Cerdanya, amb 35 sessions al Museu Cerdà de Puigcerdà, quatre sessions matinals al Parc dels Búnquers i cinc sessions On tour –de caràcter itinerant– en altres espais de la comarca. Els més de 160 films seleccionats converteixen la programació en la més variada i ambiciosa de la seva història, en un balanç que es reparteix entre curtmetratges (139) i llargmetratges (22), al seu torn dividits en ficció (126), animació (17) i documental (17).Com a novetats d'aquesta edició destaquen les noves sessions matinals al Museu Cerdà i al Parc dels Búnquers de Martinet. Aquestes últimes, centrades en documentals relacionats amb la memòria històrica i el context de la Guerra Civil, es realitzaran a l’interior d’un búnquer d’artilleria del propi parc. També es compta amb activitats destinades al foment de la indústria audiovisual a la comarca, tallers infantils, el concurs paral·lel SMARTfilms i el tradicional Trivial-Vermut de cinema.La inauguració del festival comptarà amb dos plats forts. D'una banda, l'aclamat Petitet (dirigit per Carles Bosch, autor de Balseros), un dels documentals de més èxit a la programació del darrer DocsBarcelona, que mostra el periple de "Petitet", un gitano català que persegueix complir la promesa que li va fer a la seva mare abans de morir: portar la rumba catalana als escenaris del Gran Teatre del Liceu.Més enllà d'aquest documental, un altre dels plats forts és la projecció de Los desheredados , un fascinant retrat del pare de la pròpia directora, que s'enfronta al final del negoci familiar. El curtmetratge, obra de Laura Ferrés, va guanyar a la Setmana de la Crítica a Canes, als premis Gaudí i Goya i ha estat rodat en part a Lles de Cerdanya. Tota una fita creativa amb D.O. comarcal i mostra del talent local més universal.El mateix dia 28 de juliol, a dos quarts de cinc de la tarda, el certamen començarà les activitats al Museu Cerdà de Puigcerdà, on s'inclouran dues sessions "Km 0" de films rodats a Cerdanya, on acompanyaran a Los desheredados els films Réquiem del 92 (Álex Sequera, rodat a Prullans), IP-IS. Qui paga mana (Pol Diggler, Puigcerdà) i Irina (Jordi Castejón, a l’estany de Puigcerdà i diversos espais de la plana). Un altre dels plats forts del festival serà amb la projecció d' Eugenio, l'exitós documental de Xavier Baig i Jordi Rovira L’entrega de premis es viurà el dia 4 d’agost a la tarda, amb la Sessió del Públic (amb votacions en directe dels curtmetratges finalistes) i clourà la vetllada el tradicional còctel de cloenda, amb catifa vermella, desfilada d’un nombre important de professionals acreditats de films participants i un concert de jazz amb pica-pica per tothom (amb invitació). El global del programa fa un notable salt de categoria com a gran certamen audiovisual del Pirineu i una cita obligada en la programació cultural d’estiu a la Cerdanya.A partir de dos quarts de deu de la nit tindrà lloc una Sessió especial de curtmetratges, amb films com Compatible (Pau Bacardit), Gotan (Loránd Janós), Big data (Javier San Román), Mi querido balón (Gaizka Urresti), La benvinguda (Carme Puche) i 72% (Lluís Quílez). Com a gran novetat, a les onze de la nit hi ha programada una sessió golfa de "Nit de terror", amb la projecció del film gironí Sant Martí, dirigit per David Ruiz i Albert València.Pel que fa a les activitats paral·leles, entre els dies 9 i 12 de juliol es van rodar amb el Casal Jove d’Estiu de Puigcerdà i en el marc de la Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà els curtmetratges fets amb smartphone, SMARTfilms, ara en procés de postproducció i que projectarà els guanyadors a la Gala Final. Durant el certamen també s’han programat tallers de manualitats (fer una claqueta o un taumàtrops), un taller de rodatge amb Cerdanya Jove (dies 31 de juliol i 1 d’agost, a la tarda, inscripcions gratuïtes al web) i el Trivial-Vermut de Cinema.Un gruix d'activitats i de programació que parla del bon estat de forma del Festival Internacional de Cinema de Cerdanya, un certamen adherit a Catalunya Film Festivals i a Costa Brava-Girona Festivals, compta amb el suport de la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Puigcerdà i està organitzat pel Grup de Recerca de Cerdanya i la Cerdanya Film Commission.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)