Descobreixen aigua líquida a Mart

Revolucionari descobriment. El que els científics de la NASA portaven anys intentant trobar finalment s'ha fet real: hi ha aigua a Mart. Segons ha pogut descobrir la nau que investiga el planeta vermell Mars Express i ha avançat la revista Science , hi ha un llac d'aigua líquida d'uns vint quilòmetres de llarg situat a 1,5 km sota la capa de gel del pol sud del planeta.Ha estat després de 30 anys d'investigacions que, gràcies al radar que portava l'aparell de l'Agència Espacial Europea Marsis (acrònim de Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding), que les especulacions s'han fet realitat.Ha estat un equip de científics italians liderats per Roberto Orosei, de l'Institut Nacional d'Astrofísica qui, després d'analitzar un rastreig que va fer l'aparell entre el maig del 2012 i el desembre del 2015 sobre una part del planeta vermell anomenada Planum Australe, que han vist que les senyals que els donava eren similars a les que s'havien donat a la Terra en superfícies com l'Antàrtida o Groenlàndia. En aquell parell de racons també hi ha llacs d'aigua sota les plaques de gel.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)