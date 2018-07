Polèmica al Barça per separar masculí i femení a l'avió: ells a «business», elles a turista

There was a team captains' photo in Business Class, before the men assumed their Business Class seats & the women returned to their Economy Seats. pic.twitter.com/i96VtPIupD — Barça Women (@BarcaWomen) 24 de juliol de 2018

HABER Les dones de visita a bussiness class, després tornaven a turista. Per què molt pla d’igualtat i tal.... — Olga 🎗 (@Aeryn71) 25 de juliol de 2018

Visca la igualtat de gènere!!! Barça segons es diu són més q un club però en tema d'igualtat desgraciadament segueixen el patró desigualtats de la societat. Força noies!!! — meritxell.r.s (@tazzyycat) 25 de juliol de 2018

As a club member I am totally ashamed. Men and women are all Barça players, they all should be seated in the same class. Totally ashamed — Jordi Riu 🎗️ (@jorditarragona) 25 de juliol de 2018

És una vergonya. Ho trobo patètic #shame — Chico Maravillas (@ChicoMaravillas) 25 de juliol de 2018

El FC Barcelona es troba a l'ull de l'huracà perquè, tot i que ha fet el pas de muntar una gira conjunta dels equips femení i masculí pels EEUU, el tracte no és el mateix per a les dues plantilles. I és que, tal com ha denunciat el compte de Twitter @BarcaWomen, els nois -inclosos els 13 jugadors convocats del B- viatgen en business, mentre que elles ho fan en classe turista.A través de Twitter, el mateix club ha promocionat aquest viatge conjunt amb els capitans disponibles de cadascun dels dos equips a la zona business de l'aparell. Ha estat després, però, quan les estrelles de l'equip femení han començat a penjar imatges de l'avió als seus comptes d'Instagram i allà hi apareixien assegudes als seus seients de turista.La polseguera que han aixecat ha estat considerable i molts han criticat l'actitud del club, la qual, segons diversos usuaris de Twitter, pretenen donar una imatge d'equiparació quan realment no és així. I aquest detall n'ha estat un bon exemple.

