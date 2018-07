VÍDEO Familiars i amics reben Sandro Rosell a Brians 2 amb crits de «Llibertat»

Retweeted Catràdio Esports (@Catradioesports):



VÍDEO. L'expresident del Barça Sandro Rosell ja és a la presó de Brians 2. L'han rebut un centenar d'amics i familiars amb crits de "Llibertat"



👉 Més, a @Catinformacio https://t.co/L4a2MfSV8C pic.twitter.com/wIX9pZxoWs — Julián Juan Lacasa (@JulinJuanLacasa) 25 de juliol de 2018

‘@sandrorosell ya está en Catalunya. Hoy ha llegado a Brians 2 junto a Joan Besolí y así les han recibido unas 400 personas entre familiares y amigos. https://t.co/z7V2lGY05D pic.twitter.com/QbQpYfgl3i — Àngel Pérez (@ap_angelperez) 25 de juliol de 2018

L'expresident del FC Barcelona, Sandro Rossell, ha arribat al centre penitenciari de Brians 2 aquest dimecres després de passar més d'un any ingressat en presó preventiva a Soto del Real. La Guàrdia Civil ha traslladat Rossell en un comboi del cos policial que ha arribat al centre de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) pocs minuts abans de dos quarts de dotze del migdia.Més de 200 familiars i amics de Rossell s'han concentrat a les portes d'aquesta instal·lació per donar-li la benvinguda. La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va acceptar el passat 13 de juliol el trasllat de l'expresident del FC Barcelona a un centre penitenciari català, un cop que la instrucció s'ha tancat i que ha proposat a la sala que el jutgi per blanqueig de capitals i organització criminal.Sandro Rossell ha arribat a Brians 2 després d'haver passat la nit a la presó de Zuera (Saragosssa). L'expresident del Barça, que ha fet la mateixa ruta que van fer els presos independentistes durant el trasllat a presons catalanes, ha estat rebut per més de 200 persones entre familiars i amics amb crits de "llibertat" i aplaudiments.Els concentrats han estès diverses pancartes al lateral de la carretera que condueix al centre del Baix Llobregat on s'hi podia llegir "Justícia i llibertat ja!", "Et volem a casa" o "Sandro t'estimem".A banda, els familiars i amics han distribuït gorres vermelles i blaves entre els assistents – recordant els colors del FC Barcelona – i diverses banderes del club blaugrana. També han participat en aquest acte familiars de l'advocat i soci de Rosell, Josep Basolí, que igual que també està processat per delicte fiscal i blanqueig de capital i també ha arribat aquest dimecres a Brians 2."Estem contents i tenir en Sandro a la vora és molt gratificant emocionalment", ha expressat la dona de Rosell, Marta Pineda que ha agraït la presència de totes les persones que s'han desplaçat fins la porta de la presó per rebre el seu marit.Per la seva banda, la germana de l'expresident de FC Barcelona, Mariona Rosell, ha dit que estan satisfets de tenir-lo aquí i ha reclamat l'alliberament de Rosell "perquè es pugui defensar", ha indicat. "Fins que ells no siguin lliures no ho serem nosaltres", ha afirmat.El trasllat de Rosell coincideix amb la notícia que la Fiscalia de l'Audiència Nacional espanyola ha sol·licitat onze anys de presó i 59 milions d'euros de multa per a l'expresident del FC Barcelona, pels delictes de blanqueig de capitals i organització criminal per haver presumptament desviat fons de comissions irregulars cobrades a la Confederació Brasilera de Futbol (CBF) per drets d'imatge i organització de partits. La magistrada Carmen Lamela va concloure la investigació contra Rosell, la seva dona, Marta Pineda, l'advocat andorrà Joan Besolí i tres persones més, als quals acusa d'haver blanquejat 20 milions d'euros de la CBF desviats pel seu expresident, Ricardo Teixeira, que està sent investigat als Estats Units.La Fiscalia també ha sol·licitat deu anys de presó i 55 milions de multa per Besolí, i set anys i 50 milions de multa pet la dona de Rosell. Els altres tres acusats s'enfronten a penes d'entre sis i vuit anys i multes de 40 a 50 milions. "Encara hem de parlar amb els advocats però ens sembla una barbaritat", ha expressat la germana de Rosell, Mariona Rosell en conèixer la petició de Fiscalia.

