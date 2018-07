Sis detinguts a Vinaròs i la Ràpita per abusos sexuals a menors

Sis persones han estat detingudes per la Guàrdia Civil a Vinaròs (Baix Maestrat, Castelló), Sant Joan del Moro (Plana Alta, Castelló) i Sant Carles de la Ràpita (Montsià) en una investigació sobre abusos sexuals a menors.Els detinguts estan acusats de delictes d'abusos sexuals i corrupció de menors, tinença de pornografia infantil i tinença il·lícita d'armes, corrupció de menors i contacte amb finalitats sexuals. Quatre dels detinguts han ingressat a presó.La investigació es va iniciar a Vinaròs arran de la denúncia d'una mare que sospitava que el seu fill de 12 anys hauria intercanviat arxius amb contingut sexual amb persones adultes. A través dels correus electrònics del nen, la policia estatal va advertir que el menor havia estat víctima d'abusos sexuals i d'altres delictes contra la seva intimitat sexual per part dels detinguts. En els registres fets a diversos domicilis de les tres poblacions, la Guàrdia Civil ha comissat més de 20 gigues de material pornogràfic infantil i set armes, entre altres.La Guàrdia Civil ha detingut sis persones, quatre de els quals ja han ingressat a presó després de passar a disposició judicial, en el marc de l'operació contra l'abús sexual de menors anomenada "Bambino" i que ha requerit més d'un any d'investigacions. Tots els detinguts són de nacionalitat espanyola i veïns de Vinaròs, Sant Joan del Moro i Sant Carles de la Ràpita.A l'abril de 2017, la mare d'un nen de 12 anys va denunciar a la comandància de Vinaròs que el seu fill hauria estat intercanviant arxius amb contingut sexual amb persones majors d'edat. La policia va comprovar els correus electrònics i va comprovar que el menor havia estat captat i havia estat víctima d'abusos sexuals per part dels ara detinguts.Amb l'operació "Bambino", la Guàrdia Civil va poder identificat les identitats fictícies amb què operaven els presumptes pedòfils i els comptes de correu electrònic que feien servir els que havien mantingut contactes sexuals amb el menor. A través dels mails, on es feien passar en algun cas per menors d'edat, convencien el nen per accedir a les trobades sexuals o perquè els facilités material amb contingut sexual.En els registres a Castelló i Sant Carles de la Ràpita es van interceptar cinc ordinadors portàtils, onze discs durs externs, un ordinador de taula, sis telèfons mòbils d'alta gama, trenta memòries d'emmagatzematge i 50 CD. En total, el material tecnològic contenia més de 20 gigues de pornografia infantil.A Vinaròs, la Guàrdia Civil també va trobar una pistola carregada amb munició i preparada per disparar, així com sis armes curtes detonadores.El jutjat d'instrucció número 2 de Vinaròs s'ha fet càrrec de es diligències.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)