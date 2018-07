Europa multa Espanya amb 23 milions d'euros per incomplir la legislació sobre aigües residuals

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha multat Espanya amb 23 milions d'euros aquest dimecres. El tribunal europeu amb seu a Luxemburg ha dictaminat que l'Estat ha incomplert la sentència del 2011 del mateix jutjat en què exigia que les autoritats espanyoles apliquessin la directiva europea sobre el tractament d'aigües residuals urbanes, tal com reclamava la Comissió Europea.Per tant, el TJUE ha condemnat al govern espanyol a abonar una "suma a preu fet" de 12 milions d'euros i una multa coercitiva de gairebé 11 milions d'euros per cada semestre de retard en l'aplicació de la llei europea, a comptar a partir d'avui.El tribunal creu que els "nombrosos procediments per incompliment oberts contra Espanya en aquest àmbit" i "el caràcter especialment prolongat de la infracció" justifiquen la sanció. En concret, el TJUE al·lega que en finalitzar el termini de dos anys per executar la sentència "17 de les 43 aglomeracions urbanes continuaven sense disposar de sistemes col·lectors i de tractament d'aigües residuals".

