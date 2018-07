Santamaría exigeix a Casado una presència «digna i proporcional» a la cúpula del partit

A un dia de la primera reunió de l'executiva del Partit Popular -que tindrà lloc aquest dijous a Barcelona-, encara no hi ha integració entre les forces de Pablo Casado, elegit nou líder del PP amb el 57% dels vots, i les de Soraya Sáenz de Santamaría, derrotada amb el 43%. Avui tots dos han mantingut una reunió al Congrés dels Diputats. Abans, Santamaría ha volgut deixar clar que no pensava demanar res per ella. Casado li ha proposat entrar a l'executiva com a vocal de lliure designació. L'exvicepresidenta del govern, per la seva banda, ha dit al sortir que reclama una representació "justa i proporcional" en la cúpula del partit.La referència a una presència proporcional en l'executiva indica que les pretensions de Santamaría apunten a disposar de més d'un 43% dels llocs, una pretensió que Casado ja ha dit que no acceptarà ja que segons ell es tracta de conformar un equip amb "persones valuoses" de l'entorn de Santamaría, però no de negociar quotes de càrrecs. Aquesta tarda, es reuniran els equips de Casado i Santamaría per intentar arribar a una entesa, encapçalats per Teodoro García Egea i José Luis Ayllón, respectivament.

