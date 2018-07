Torrent reclama a Cunillera l'autodeterminació i que la Fiscalia retiri els càrrecs

El president del Parlament, Roger Torrent, ha insistit aquest dimecres en una reunió amb la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, en la necessitat que el diàleg polític entre els executius català i estatal derivin en una negociació i en futurs acords, especialment per exercir l'autodeterminació i la llibertat dels presos i exiliats. Ha estat dos "en una trobada cordial i respectuosa", dos dies després que Cunillera ja es reunís amb Quim Torra Segons expliquen des del Parlament en una nota de premsa, Torrent ha asseverat que, "al marge de qualsevol negociació, és imperatiu que la fiscalia General de l'Estat retiri tots els càrrecs contra els presos polítics i exiliats". El president de la cambra també ha aplaudit el diàleg obert entre Torra i Pedro Sánchez, però ha matisat que aquests han de concloure en acords, "i que aquests han de contemplar l'assumpte nuclear del conflicte polític, que és l'exercici del dret a l'autodeterminació".Cunillera ha destacat també el to cordial de la trobada, malgrat que parteixen "d'una discrepància ideològica absoluta, com és natural". "Però això no ha d'impedir que continuem parlant" i s'arribi a acords en altres temes, ha afegit, ja que Sánchez ja va negar-se a permetre l'exercici de l'autodeterminació en la trobada amb Torra , i el govern espanyol ha declinat públicament instar la Fiscalia a virar el seu posicionament respecte els processats

