Les bases de l'ANC avalen massivament les primàries republicanes municipals

Aval molt ample de les bases de l'ANC a la proposta del seu secretariat nacional de promoure primàries entre els partits independentistes per conformar candidatures republicanes unitàries a les municipals. Un 87,8% dels socis de l'entitat que han votat a la consulta interna han optat per validar aquesta opció , mentre que el 12,2% s'hi ha oposat. En total, han participat en la votació 11.304 persones, el 28,5% del cens total. Ha estat la consulta interna més participativa de la història de l'Assemblea.A partir d'ara, per tant, l'ANC potenciarà o impulsarà primàries obertes a la ciutadania i a representants de partits "per conformar candidatures unitàries independentistes amb l'objectiu d'assolir alcaldies republicanes en el màxim nombre de municipis", tal com recollia la pregunta de la consulta. Aquesta directiu, però, només serà efectiva en els municipis de més de 25.000 habitants, excepte aquells on "l'actual correlació i projecció futura" o la previsió d'una llista unitària ja garanteixin una alcaldia independentista. En els municipis més petits, cada territorial decidirà, junt al secretariat nacional, si cal promoure o no primàries d'aquest tipus o simplement promoure acord per investir un alcalde independentista.Segons ha anunciat l'ANC en un comunicat de premsa aquesta matinada de dimecres, aquest mateix dijous començarà una ronda de consulta amb els partits i entitats sobiranistes, amb l'objectiu de conèixer de primera mà la situació d'aquelles organitzacions que ja han iniciat o proposat un sistema de primàries i sondejar també aquelles que de moment se'n mantenen al marge. L'esperit de l'entitat, assegura, "serà sempre de col·laborar i ajudar a l’objectiu comú de construir les llistes més sòlides per poder guanyar les municipals".Durant aquest procés de votació, hi ha hagut cert debat a les xarxes pel fet que el secretariat tan sols havia preparat un argumentari per justificar el vot favorable a la consulta, atès que és el que havia estat majoritari en el si de la direcció. Un posicionament, en tot cas, proper a moviments com el de Jordi Graupera a Barcelona -i que vol estendre a tot Catalunya - i que veuen amb bons ulls sectors el PDECat, però que rebutgen tant ERC com la CUP.Segons les raons esgrimides pel secretariat, l'ANC "ha de promoure la participació activa de tots els independentistes en les accions polítiques", fins que s'implementi la República catalana, "cal aplegar totes les forces polítiques i la societat civil" com va ocórrer l'1-O. "Amb un procés de primàries aconseguirem que hi hagi una candidatura forta, potent i representativa de tots els independentistes del municipi. Ens cal un espai transversal, netament compromès amb la República en l'àmbit municipal,més enllà del posicionament declaratiu o retòric", insisteix.Així mateix, defensa que, sense un gest com aquest, els partits perpetuaran "l'estatus quo i la seva projecció" i patrimonialitzaran "la representació política que han assumit com a màquines electorals en una situació normalitzada". L'ANC critica així el rol central dels partits des del referèndum i record que, de cara a aconseguir alcaldies, l'assoleix la llista més votada si cap candidat obté la majoria absoluta, motiu pel qual "és indispensable concentrar el vot". "I, per aconseguir-ho, és absolutament legítim que la societat civil i també l’ANC plantegi un procés de primàries obertes, regenerador, acumulador de talent, transversal, que doni sortida a la voluntat de participació política que el capital polític ciutadà reclama com a imprescindible per superar els vells tacticismes i lluites de poder de petita volada", afegeix.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)