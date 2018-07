Sitges celebrarà una nova consulta sobre l'annexió de les Botigues a Castelldefels

L’Ajuntament de Sitges celebrarà una nova consulta per tractar el futur del nucli de les Botigues – la segregació de Sitges o bé una annexió a Castelldefels - del 5 a l’11 de novembre. La fórmula per dur a terme aquesta acció participativa serà el vot electrònic, tutelat per una empresa especialitzada. Per participar caldrà que la ciutadania estigui empadronada a la zona i s’inscrigui en un registre de manera voluntària. D’aquesta manera, s’evitarà haver d’usar el cens municipal.El 26 de maig era la data prevista per realitzar la votació, però dos dies abans , l’Ajuntament va anul·lar la consulta a instàncies de la Delegació del govern espanyol al considerar aquest organisme que el procés participatiu de les Botigues es tractava d’un “referèndum encobert”.

