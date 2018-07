La Cambra certifica que l'economia catalana creix més que l'espanyola

L'economia catalana creix més que el conjunt de l'economia espanyola i es tornen a desmentir els pronòstics pessimistes sobre el creixement català arran dels esdeveniments polítics. Aquest dimecres, la Cambra de Comerç de Barcelona ha presentat el seu balanç del segon trimestre , que corrobora les bones perspectives de creixement a Catalunya. Segons la Cambra, el creixement interanual del PIB en el segon trimestre ha estat del 3,3%. El PIB de l'economia catalana ha crescut un 0,8% respecte al primer trimestre. Tot indica que aquest pot ser un bon any. Per quart any consecutiu, el PIB pot estar per damunt del 3%, el que suposaria superar el registre de creixement de l'economia espanyola (2,8%).Hi ha d'altres dades positives. La xifra d'afiliats a la seguretat social creix en el segon trimestre un 3,1%, el que suposa un petit retrocés respecte al 3,7% del primer trimestre. A mida que es redueix la taxa d'atur també es modera el ritme de creació d'ocupació. Cal subratllar també la potència de l'Índex de Producció Industrial, que se situa en un 3,8% al maig, molt per damunt del 2,2% del maig de l'any passat. Com ha destacat el president de la Cambra, Miquel Valls, la solidesa del sector industrial és una de les dades que explica la bona salut general de l'economia catalana.De cara al PIB de tot el 2018, les previsions apunten a un creixement que podria estar entorn el 3,1%. Respecte al 3,4% del 2017, això voldria dir una certa desacceleració, però com que hi havia un cert pessimisme a finals d'any, la xifra es considera molt positiva. De cara al tercer i quart trimestre, sí que es preveu una major contenció, degut a un menor creixement en exportacions i consum.Segons la Cambra, la major preocupació per l'economia prové del context global, i concretament de la situació del comerç internacional. Es confia en què continuï el creixement, però amb diferències més acusades en funció de la regió. L'activitat econòmica de la Unió Europea, segons la Cambra, perd empenta, mentre que l'economia nord-americana guanya impuls i la xinesa sembla resistir amb solidesa. La guerra comercial engegada per l'Administració Trump genera neguit. Si la tensió comercial va a més, la confiança i la inversió en poden resultar afectats.En el primer trimestre es va produir una frenada en el creixement al Japó i a la zona euro. Si això acaba afectant l'evolució de socis destacats de Catalunya com són Alemanya, França i Itàlia (que constitueixen el 36% de les exportacions catalanes), l'economia de Catalunya en pot sortir ressentida.

