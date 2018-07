Niño de Elche, Kepa Junkera i Pupil·les s'incorporen al cartell del 30è Mercat de Música Viva

Kepa Junkera, acompanyat del grup vocal Cantares de Évora, presentarà Ath-Thurda, el projecte creat durant la seva residència artística a Portugal i que experimenta amb una barreja de músiques del món. Aquest país també estarà present a través de Benjamin, que portarà a Vic l’àlbum 1986, on col·labora amb el britànic Barnaby Keen. Tots tres actuaran a l'escenari de l'Atlàntida. A més, Junkera se suma a l’espectacle inaugural de la 30a edició. El Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) ha tancat la programació de la 30a edició amb la incorporació d'una desena d'artistes que se sumen a la setantena que ja es van anunciar el juny passat. Un dels més destacats és Niño de Elche, que tornarà a Vic després del seu pas pel Mercat l’any 2015 per portar el seu nou treball Antología del cante flamenco heterodoxo.Kepa Junkera, acompanyat del grup vocal Cantares de Évora, presentarà Ath-Thurda, el projecte creat durant la seva residència artística a Portugal i que experimenta amb una barreja de músiques del món. Aquest país també estarà present a través de Benjamin, que portarà a Vic l’àlbum 1986, on col·labora amb el britànic Barnaby Keen. Tots tres actuaran a l'escenari de l'Atlàntida. A més, Junkera se suma a l’espectacle inaugural de la 30a edició.

Les valencianes Pupil·les portaran el seu rap electrònic feminista i reivindicatiu a la Carpa Negra del MMVV on faran sonar tant els seu material més recent com els temes més significatius dels seus dos primers àlbums, dins de la gira V Tour. De la seva banda, Nubla estrenarà estrenarà al mercat un disc de versions que porta per títol Multiplexpo.Ele, la nova sorpresa del soul estatal, durà a l’Auditori Atlàntida el seu poderós directe i els temes del seu nou disc What Night Hides. L’última incorporació femenina al cartell del MMVV és la de la cantant osonenca Ju. Judit Puigdomènec serà l’encarregada d’obrir la nit de divendres 14 de setembre a la plaça Major. Hi durà el seu nou disc en format banda: una proposta musical que fusiona el pop i el reggae.D'altra banda, la programació dedicada a la música d’arrel guanya espai amb les incorporacions dels gallecs Caxade i els bascos Korrontzi. Acompanyat de convidats sorpresa, Guillem Roma durà al Teatre Atlàntida L’altra vida de les cançons, un nou disc i espectacle on proposa arribar a les cançons seguint recorreguts diferents, amb influències de la música llatinoamericana, el bolero o els sons mediterranis.

