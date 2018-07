La 68a Nit de Santa Llúcia se celebrarà a Sabadell, ciutat molt vinculada a Cuixart, Casals i Forcadell

La 68a Nit de Santa Llúcia se celebrarà a Sabadell el 14 de desembre de 2018, tal i com ho han anunciat l’alcalde de la ciutat, Maties Serracant, i el vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, en una trobada a l’Ajuntament de la ciutat. Mauri ha assegurat que per a l'entitat és “molt important” fer la tradicional festa a Sabadell, perquè “és una població molt simbòlica per a Òmnium, perquè és la ciutat d’acollida de l’enyorada Muriel Casals i una ciutat de referència en la vida de l’estimat Jordi Cuixart”.Per la seva banda, Serracant, ha assenyalat que “ens satisfà enormement que la ciutat que va veure néixer escriptors de la talla de Joan Oliver, Francesc Trabal i Armand Obiols –el triumvirat que liderava la Colla de Sabadell– aculli enguany un dels esdeveniments culturals més rellevants del nostre país, com és la Nit de Santa Llúcia”. I ha afegit que “Sabadell és una ciutat compromesa amb la cultura" i que per això es col·labora amb Òmnium, "per fer que les persones que participin en la Nit de Santa Llúcia es trobin com a casa”.Jordi Cuixart, president d’Òmnium empresonat des del 16 d’octubre, ha volgut ser present a la trobada a través d’una carta –escrita des de la presó de Lledoners– lliurada per Mauri a l’alcalde, on ha agraït “la disposició” del municipi per acollir la Nit de Santa Llúcia. “En temps convulsos, la llibertat d’expressió, les paraules i la cultura esdevenen el millor escut contra la intolerància i el totalitarisme”, ha assegurat Cuixart, de qui NacióDigital publicava recentment la primera entrevista des que és a Lledoners La Nit de Santa Llúcia és un esdeveniment artístic on es fa el lliurament dels premis més rellevants de les lletres catalanes, on destaquen el premi Sant Jordi de novel·la, el premi Carles Riba de poesia i el premi Mercè Rodoreda de contes i narracions. La vetllada literària és la part central i culminant d’un conjunt d’activitats prèvies que se celebren a diferents espais de la ciutat que l’acull durant el mes de novembre i desembre. Les darreres edicions s’han celebrat al districte de Nou Barris de Barcelona (2017), l’Hospitalet de Llobregat (2016) i Tortosa (2015).

