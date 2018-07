Primer desacord del PDECat al Congrés: vota dividit la direcció de RTVE

Campuzano garanteix que tots els diputats votaran a favor de la proposta divendres: "La decisió ja està presa i és de sentit comú, no podem facilitar aquest triomf al PP"

El PDECat ha mostrat la seva divisió interna en la primera votació que s'ha produït al Congrés dels Diputats després de la renovació de la direcció a l'assemblea nacional del partit . La cambra baixa votava aquest dimecres el nomenament de Rosa Maria Mateo com a administradora única provisional de RTVE. Tot i que els vuit diputats del PDECat es trobaven al Congrés, només quatre han votat i la resta ha decidit no entrar a l'hemicicle.Han votat a favor del nomenament Carles Campuzano, Jordi Xuclà, Ferran Bel i Feliu Guillaumes i s'han absentat Míriam Nogueras (nova vicepresidenta del partit), Sergi Miquel, Lourdes Ciuró i Toni Postius. En canvi, el grup d'ERC en bloc sí que hi ha donat suport. Tanmateix, la proposta del govern de Sánchez no ha prosperat perquè necessitava el suport de dos terços de la cambra. Divendres hi haurà una segona votació, en la qual només es requerirà majoria absoluta. En aquesta votació, el portaveu del PDECat, Carles Campuzano, ha garantit que hi seran tots i que votaran a favor de Mateo perquè "la decisió ja està presa".La nova vicepresidenta de la formació, Míriam Nogueras, ja va advertir que a partir d'ara s'encaria el suport del partit al govern de Pedro Sánchez. I aquest dimecres ja s'ha escenificat aquesta situació. La meitat dels diputats (els afins a la nova direcció, propera a Puigdemont) s'han quedat fora de l'hemicicle i no han votat. La resta es trobava a la sessió plenària i ha donat suport a la proposta de Mateo.Campuzano ha garantit que a la votació de divendres hi seran tots (a excepció de Postius, que té ple a Lleida) i que hi votaran a favor. "La decisió ja està presa i és de sentit comú, no podem facilitar aquest triomf al PP", ha valorat als passadissos del Congrés.El Congrés dels Diputats ha rebutjat el primer intent de nomenar la periodista Rosa Maria Mateo com a administradora única provisional de RTVE. El decret llei preveu una segona votació 48 hores més tard (serà divendres). La proposta ha obtingut els vots positius de la meitat del PDECat, ERC, PNB, Podem i PSOE, i els vots contraris del PP (Cs ha marxat de la cambra per mostrar el seu rebuig). També hi ha hagut tres vots en blanc.La figura de l'administrador únic és transitòria i s'hi opta després de la votació que va naufragar la setmana passada per intentar renovar la cúpula de RTVE. Segons el decret llei aprovat pel govern espanyol, després d'aquella votació frustrada cal recórrer a l'administrador únic provisional.La setmana passada el govern espanyol va proposar la periodista Rosa María Mateo (Burgos, 1942) com a administradora única provisional de RTVE després del fiasco en la votació de la nova direcció de l'ens, que va naufragar al Congrés per dos errors en la votació. Mateo, de 76 anys, ha treballat als serveis informatius de TVE i Antena 3, i va dirigir el programa "Informe Semanal".Fonts de l'executiu espanyol van apuntar en el moment de l'elecció que la proposta ha estat consensuada amb els grups que donaven suport al relleu de l'anterior direcció. L'executiu espanyol es veu abocat a nomenar una administradora única en compliment de la normativa que ell mateix va aprovar per renovar la direcció de la cadena de radiotelevisió pública.El reial decret que estipula el funcionament del relleu de la cúpula de RTVE aprovat el 22 de juny i convalidat la setmana passada, preveu que després del fracàs de la votació calia nomenar un administrador únic que s'encarregarà de dirigir l'ens de RTVE de forma transitòria.Dilluns passat, en una votació secreta i amb urna, dos diputats de les formacions que donaven suport al relleu es van equivocar de papereta i no van introduir la que portava els noms dels últims quatre membres del consell d'administració de l'ens, sinó la del president. Això -sumat a les absències d'altres diputats- va provocar un empat a 175 vots i que decaigués el nomenament de la nova direcció per un sol vot.

