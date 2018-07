Absolen un policia espanyol per una agressió l'1-O i acusen la víctima

El jutjat d’Instrucció número 1 de Lleida ha absolt l’agent de la Policia Nacional espanyola acusat de clavar un cop de puny a la mandíbula a un jove durant la càrrega policial de l’1-O a Lleida. Els fets van passar a l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI), on hi havia urnes.En aquest context, el jutge considera que la persona ferida podria estar vulnerant la llei mordassa (Llei de Seguretat Ciutadana) en l'article que especifica “els actes d’obstrucció que pretenguin impedir a qualsevol autoritat, empleat públic o corporació oficial l’exercici legítim de les seves funcions, el compliment o l’execució d’acords o resolucions administratives o judicials, sempre que es produeixin al marge dels procediments legalment establerts i no siguin constitutius de delicte”.D'aquesta manera, al denunciant se li podria aplicar una multa que podria arribar a 30.000 euros per haver impedit la tasca del policia.El denunciant és un jove que es trobava a l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de Lleida i que assegura que el policia li va propinar un cop de puny a la cara. Advocacia per la Democràcia va explicar que el jove es va posar en contacte amb ells a última hora i l'Associació es va fer càrrec del cas i va designar com a advocada Núria París. El policia va declarar per videoconferència des de Sevilla i va negar que agredís el noi

