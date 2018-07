El PP impulsarà una campanya per exigir la retirada d'estelades de l'espai públic

Campanyes agresives, xenófobes, incitadores de violencia i demostracions de "caspa a raudales" és el que necessitem per aixamplar la majoria independentista. Cada vegada que el PP ens ataca, creix el rebuig a España. Gràcies i bon estiu al Valle de los Resentidos!!

Gràcies PP! Per Jo mateix el 25 de juliol de 2018 a les 13:42

pobret

Per miquel puigpelat el 25 de juliol de 2018 a les 13:04 0 0

Aquest incult no sap que aviat l'estelada ja no ens representarà a Catalunya?. Quan tingem la independència ja tornarem a posar la nostra estimada senyera. De toota manera, és de pobres d'esperit els que lluiten contra la llibertat d'expressió. A mi em molesten ells amb els seus cartells de propaganda partidista ocupant la via pública, o quan fan mitins a les places de Catalunya.