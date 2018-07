Buch assegura que els atacs feixistes a Catalunya van a la baixa

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que "els atacs feixistes a Catalunya, encara que són molt notoris, tenen una tendència a la baixa". En una entrevista a TV3 aquest dimecres, ha assegurat que es coneixen més gràcies a les xarxes socials i els mitjans de comunicació i perquè "aquests fets preocupen molt", però ha negat que hi hagi un repunt.Així i tot, ha assegurat que Catalunya "no es pot permetre que quedi impune" cap atac violent i menys un de caràcter feixista, i ha dit que aspira a ser un país democràtic i modern. Dimarts al vespre, una quinzena d'ultres van intentar agredir diverses persones que es manifestaven contra la impunitat del feixisme al casal Tres Voltes Rebel de Nou Barris.Buch ha afirmat que els atacs d'aquest tipus són perseguits pels Mossos d'Esquadra sempre, i ha assenyalat, com a exemple, que l'agressor del fotoperiodista Jordi Borràs va ser identificat en 12 hores i el cas es va posar en mans del jutge en 24 hores.El conseller també s'ha pronunciat sobre la decisió del Parlament de deixar sense sou els diputats suspesos de càrrec públic pel Tribunal Suprem, fet que ha considerat com "un doble càstig".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)