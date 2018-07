Vols suspesos a última hora i afectats reclamant els diners en el primer dia de vaga de Ryanair

Un degoteig de passatgers de Ryanair s’han acostat aquest dimecres al matí al punt d’informació que la companyia té a l’Aeroport del Prat per tal de rebre atenció sobre la vaga de dos dies convocada per la tripulació de cabina. L'aturada ha obligat a cancel·lar aquest dimecres 80 vols als aeroports catalans : 66 al Prat, 14 a Girona i de moment, cap a Reus. En total, hi ha més de 17.000 passatgers afectats: 15.000 al Prat i 2.000 a Girona.Entre els afectats que consultaven com fer la reclamació pel vol cancel·lat hi ha hagut passatgers que tenien previst volar a les Illes Balears i a les Illes Canàries, amb viatges suspesos abans que es decretessin els serveis mínims del 100% pels enllaços insulars. “No entenc res, perquè diuen que els vols a les illes s’han de garantir al 100% però a mi no em garanteixen res. M’han anul·lat el vol set dies abans de volar a Tenerife Sud quan jo feia sis mesos que tenia la reserva”, s’ha exclamat davant els mitjans un dels afectats.Josep Maria, un veí de Barcelona amb un bitllet comprat a Ryanair per anar a Tenerife, s’ha atansat aquest dimecres al matí al punt d’informació de la companyia per gestionar la reclamació del seu vol cancel·lat per a demà dijous. Visiblement molest, ha criticat el procediment que haurà de seguir per fer la reclamació, assegurant que és “molt difícil perquè Ryanair no permet reclamar els diners directament a la finestreta i et remeten a un formulari web molt complex”.Aquest mateix passatger s’ha mostrat indignat pel fet de no disposar del seu vol malgrat els serveis mínims estableixen que la companyia ha de garantir el 100% dels trajectes programats a les Illes Balears i a les Canàries , desconeixent que bona part dels vols insulars es van suspendre poc abans del decret del Ministeri de Foment.L’home ha relatat que ha buscat una alternativa per volar a Tenerife a través de Vueling. “Ryanair em tornarà els 144 euros que val el vol que he perdut, però el bitllet nou me’n costa 244”, ha lamentat, afegint un cert temor per les cancel•lacions que la companyia d’IAG ha patit els darrers dies: “No sé si he sortit de foc per caure a les brases”.Una altra afectada, Emiliana, turista procedent d’Argentina amb previsió de passar les vacances a Catalunya i les Illes Balears, ha explicat que ha perdut “molts diners” perquè la cancel·lació del seu vol a Palma de Mallorca li ha comportat perdre, de retruc, la primera nit d’hotel d’una reserva de diversos dies.Emiliana ha decidit substituir el vol de Ryanair per un bitllet de ferri que sortirà al llarg d’aquest dimecres des del Port de Barcelona, i ha relatat que abans ha volgut passar per l’Aeroport del Prat per gestionar la reclamació del vol perdut. “Amb tota aquesta situació, al cap i a la fi, qui hi perd és el turisme”, s’ha lamentat.Més enervat s’ha mostrat Haslim, veí de Vilafranca del Penedès que tenia quatre bitllets per volar amb la seva família a Màlaga. Aquest testimoni ha explicat que s’ha assabentat de la cancel·lació del seu viatge tot just en arribar a l’aeroport, insistint que “ningú” l’ha avisat “ni per telèfon, ni per missatge”. La previsió de Haslim i la seva família era arribar a Màlaga per agafar després un vaixell fins Melilla, i ha dit que substituirà el vol a Andalusia per un viatge en tren.Segons dades facilitades per Aena, la vaga de tripulants de cabina de Ryanair a l’estat espanyol convocada per aquest dimecres suposa la cancel·lació de 66 vols, mentre que demà dijous també es preveuen una seixantena d’anul·lacions. En conjunt, els dos dies es calcula que hi haurà 15.000 passatgers afectats amb sortida o arribada a l’Aeroport del Prat. Si durant l’estiu les operacions a Barcelona ascendeixen a 1.100 enlairaments i aterratges diaris, un 12% d’aquests corresponen a la companyia irlandesa, que és la segona amb més volum d’activitat en aquest aeroport, per darrere de Vueling.Ryanair ha cancel·lat un vol a Pisa des de l'aeroport de Girona-Costa Brava una hora abans de l'embarcament i ha deixat a terra més de 180 passatgers que confiaven poder volar. Dels 14 vols cancel·lats a Girona aquest dimecres, 12 ja estaven previstos i la sorpresa ha vingut amb els 2 -d'anada i tornada a Pisa- que s'han anul·lat una hora abans que l'avió hagués de sortir de Girona.És la principal incidència que hi ha hagut en la primera jornada de vaga convocada pels sindicats USO i Sicpla que representen els tripulants de cabina (TCP) de l'aerolínia que ha afectat en aquest aeroport gironí. La cancel·lació del vol cap a Itàlia, que havia de sortir a dos quarts de nou del matí, ha indignat els passatgers perquè confiaven poder volar en no haver rebut cap avís d'última hora ni en els dies anteriors."És una vergonya; portem quatre hores esperant amb la meva filla i no ens han solucionat el problema", es queixa Carina, una italiana que havia vingut uns dies de vacances a la Costa Brava amb la filla. Es queixa que per avui i demà no hi ha vols a Itàlia i que els han ofert viatjar a Malta, havent de passar la nit allà. Segons dades d'AENA, aquest dimecres s'han cancel·lat catorze vols (set de sortida i set d'arribada). D'aquests, dotze estaven previstos però no els dos vols a Pisa.La mobilització a Espanya dels TCP de Ryanair forma part d'un front comú amb els sindicats de Brussel·les i Portugal, països en els quals ja s'ha confirmat definitivament que les aturades es produiran sense serveis mínims, i en total, hi ha convocats prop de 3.000 TCP dels tres països a la vaga.Ryanair ha anunciat en plena vaga que acomiadarà més de 300 treballadors de la plantilla d'Irlanda i reduirà un 20% la flota a la base de Dublín, que passarà de 30 a 24 aeronaus al pròxim hivern. En un comunicat a la borsa de Londres, la companyia irlandesa, ha indicat concretament que a partir del 28 d'octubre no comptarà amb el servei de més de cent pilots i més de 200 tripulants de cabina com a conseqüència d'aquest 20% de reducció de la flota de Dublín.En la nota, on també apunta les vagues dels pilots han provocat un descens de les reserves a Irlanda, l'aerolínia assenyala que traslladarà diversos avions a Polònia i ofereix als treballadors que preveu acomiadar la possibilitat de traslladar-se a Polònia o a altres base de la companyia. Ryanair opera una flota de més de 450 aeronaus en 87 bases a Europa.

