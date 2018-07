Puigdemont: «No trigaré 20 anys a trepitjar sòl català»

"És paradoxal que un diputat suspès tingui vot i no cobri per fer-ho"

"El més normal és que qui rep vots d'algú, correspongui. Però jo no tinc responsabilitats sobre el PDECat"

"No sé si trigaré 20 anys en trepitjar sòl espanyol, però no trigaré 20 anys a trepitjar sòl català". Carles Puigdemont esgota els seus darrers dies a Alemanya i ho fa amb optimisme sobre el seu futur judicial, polític i personal després que el jutge Pablo Llarena hagi retirat les euroordres de detenció contra ell i la resta d'exiliats. De fet, ha afegit que fins i tot podria trepitjar sòl català "avui mateix", tot i que formalment formi part de França. "no deixaria de ser Catalunya", ha etzibat.Sense renunciar a ser "restituït" com a president de la Generalitat, en la roda de premsa celebrada a Berlín abans de traslladar-se a Bèlgica, el líder de Junts per Catalunya ha anunciat que el seu objectiu a curt termini serà activar el Consell de la República per complir amb el mandat de l'1 d'octubre. En paral·lel, seguirà impulsant la Crida Nacional per la República, que ja compta, ha dit, amb 40.000 adherits, xifra que "supera la militància de tots els partits sobiranistes junts".Tot just fa 4 mesos de la detenció de Puigdemont a Alemanya. El líder de Junts per Catalunya ha desgranat que ara que té llibertat de moviments -excepte per tornar a Espanya- reprendrà la tasca per "continuar el mandat" dels catalans, treballar per l'alliberament dels dirigents "injustament empresonats" i per "retornar a la normalitat". Una normalitat que, ha insistit, passa per avançar cap a la independència de Catalunya. "La decisió del poble català de convertir-se en una República independent és un fet", ha afirmat.Puigdemont ha precisat que la sostenibilitat econòmica dels exiliats està sent possible gràcies a la "solidaritat" de moltes persones, una manera d'aclarir que no s'estan utilitzant diners públics per impulsar el seu projecte. "No hem arribat aquí pels nostres salaris, sinó amb la col·laboració i la solidaritat que segueix existint", ha precisat. Un dia després que el Govern hagi fet públic que els diputats processats han deixat de percebre el sou, Puigdemont ha afirmat que "és paradoxal que un diputat suspès tingui vot i no cobri per fer-ho".També ha recordat que la suspensió ordenada pel jutge Llarena ha estat recorreguda i ha defensat que l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal està pensat per aplicar-se en casos de terrorisme. De fet, ha tingut un missatge per al jutge del Suprem, de qui ha assenyalat que acumula ja "una gran quantitat de contradiccions".Sobre el diàleg que el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president espanyol, Pedro Sánchez, tot just han encetat, Puigdemont ha assegurat que és una "forma respectuosa" de constatar els punts de vista dels dos governs. Amb tot, ha reivindicat que ara és temps de "fets" i que no es pot establir un diàleg i obviar una qüestió "essencial" com és el dret a l'autodeterminació. "S'ha de respectar la voluntat d'un poble sobre el seu destí i el seu futur", ha sentenciat. De fet, ha assenyalat que és una contradicció que el govern espanyol hagi arribat a trobar-se amb ETA "i no amb demòcrates independentistes que no han utilitzat mai la violència".Les portes al diàleg, ha insistit, estaran "sempre obertes", però Puigdemont ha avisat que la resolució ja no es pot trobar només de portes endins, sinó que també amb una "mirada europea". Un referèndum com el d'Escòcia, ha insistit, seria la millor solució. De fet, ha insistit que la Constitució espanyola "no prohibeix" que es puguin fer referèndums i reconeix, a més, els tractats internacionals.Puigdemont ha insistit que l'1-O va ser un referèndum i que va ser "molt important". Si s'haguessin comptat tots els vots que van ser "segrestats" per la policia espanyola, ha dit, s'haguessin superat els "tres milions" de participants. Amb tot, ha assegurat que els catalans mai diran que no a un referèndum si el govern de Pedro Sánchez s'avé a celebrar-lo. De fet, Puigdemont ha insistit que a hores d'ara es desconeix si el govern espanyol té un projecte per a Catalunya. Ha recordat també que totes les propostes de pacte fiscal que ha posat el Govern sobre la taula en els darrers anys han estat rebutjades.Preguntat per si després del congrés del PDECat aquest encarirà el seu suport al Congrés, Puigdemont ha llançat un avís a Pedro Sánchez: "El més normal és que qui rep vots d'algú, correspongui". En paral·lel, però, s'ha espolsat la responsabilitat sobre què faran a partir d'ara els diputats del PDECat al Congrés perquè, ha dit, ell no té "cap responsabilitat" sobre el partit. Sobre el projecte de la Crida Nacional per la República, Puigdemont ha subratllat que ja compten amb 40.000 adherits, xifra que supera "tota la militància de tots els partits sobiranistes junts". El paper de la nova plataforma, ha insistit, el decidiran els seus inscrits.Puigdemont ha defensat la viabilitat econòmica d'una Catalunya independent i ha precisat que el seu projecte ha passat sempre per treballar "dins" de la Unió Europea. Sota el seu criteri, és una contradicció que es digui que les independències van en contra del sentit de la UE quan hi ha estats més petits en termes de població que Catalunya i quan s'està treballant perquè d'altres de mides similars s'hi incorporin.

