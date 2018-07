VÍDEO Mataró vol multar FCC amb 150.000 euros per barrejar les escombraries

FCC barreja les diferents fraccions quan recull la brossa a Mataró

ERC fa públic el vídeo on es demostra la mala pràctica i exigeix al govern que prescindeixi de l’empresahttps://t.co/aV129lZJic pic.twitter.com/A6o6UVjmlj — El Tot Mataró (@totmataro) 21 de juny de 2018

L’Ajuntament de Mataró ha obert un expedient sancionador a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) per haver barrejat la recollida de cartró i rebuig, i proposa multar la companyia amb 150.000 euros, entenent que ha comès una infracció greu de la llei reguladora de residus, segons informa Tot Mataró. El govern municipal ha anunciat l’inici del procediment sancionador un cop tancat l’expedient informatiu, amb el qual s’ha conclòs que els fets denunciats a finals de juny arran d’un vídeo on es veia un operari mesclant residus corresponen a una praxis “acotada” en temps i espai. Segons les dades recollides, aquest treballador ha estat barrejant els residus durant dos mesos –des que va entrar a treballar fins que va transcendir el vídeo- i només ho ha fet en el cas de la plaça de Cuba.El govern municipal ha iniciat l’expedient sancionador a FCC demanant la multa més elevada prevista per llei perquè considera que s’ha “danyat” la imatge de la ciutat i de les campanyes per conscienciar la ciutadania en el reciclatge de residus. “És important el descrèdit que ha provocat aquest incident de cara a l’Ajuntament de Mataró, donant peu a fer créixer el recel dels ciutadans que creuen que la separació de residus acaba barrejada al camió”, ha destacat l’instructor de l’expedient.Un cop tancada la investigació a nivell informatiu, l’instructor ha relatat que el propi treballador va admetre haver fet la barreja dels dos contenidors per estalviar-se un desplaçament cap a la planta de tractament de residus. Amb tot, el regidor de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez, ha atribuït la mala praxis detectada a la plaça de Cuba a “una manca de formació i informació cap al treballador sobre els protocols de seguiment del servei”, afegint que “l’empresa hauria d’haver detectat què estava passant”. El govern eximeix així l’operari de qualsevol responsabilitat.Tot i que l’expedient informatiu ha conclòs que la barreja només s’ha produït durant dos mesos amb els residus de la plaça de Cuba, l’Ajuntament manté oberta la crida a veïns i comerciants a aportar qualsevol nova prova que pugui evidenciar una pràctica similar a altres punts de la ciutat. Segons el govern municipal, la incidència denunciada al vídeo de finals de juny només queda “acotada” en el punt de recollida enregistrat a les imatges, però la investigació es pot ampliar si hi ha noves proves que així ho requereixen.Finalment, Miquel Àngel Vadell, regidor d’Espais Publics, Equipaments i Sostenibilitat, ha senyalat que el govern preveu destinar els 150.000 euros reclamats a FCC a “augmentar i impulsar més les campanyes de sensibilització sobre el reciclatge”. L’objectiu del govern és incrementar el 32% de taxa de reciclatge que hi ha ara al municipi per arribar a assolir el 50% de que demana la Generalitat.