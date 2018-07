​Almenys 79 morts en els devastadors incendis de Grècia

Almenys 79 persones han mort i més de 170 han resultat ferides com a conseqüència dels incendis registrats des d'aquest dilluns als voltants d'Atenes, la capital grega, segons l'últim balanç facilitat per la Brigada de Bombers grega.En un comunicat, el servei de Bombers ha dit que ja ha identificat els cadàvers de 79 persones i ha assenyalat que no és clar el nombre de persones desaparegudes des que es van originar els primers focus dels incendis."Les tasques per trobar les persones desaparegudes continuen per part de patrulles d'especialistes a Vuja, Mati i Rafina", ha indicat la Brigada de Bombers, abans de demanar als ciutadans que si no troben cap conegut, avisin trucant al telèfon 199.Els Bombers han explicat que actualment estan treballant intensament per extingir dos grans incendis a l'est d'Atenes, un en el qual hi ha desplegats 228 efectius amb 114 vehicles i un altre amb prop d'un centenar d'especialistes en lluita contra el foc.L'anterior balanç dels incendis era de 74 morts. En total, hi ha més de 180 persones ferides, de les quals 23 són menors d'edat.La Brigada de Bombers ha alertat que el balanç podria seguir augmentant a causa de la gran quantitat de ferits i les persones desparegudes.Les primeres flames van aparèixer aquest dilluns en una pineda a prop de Kineta, a 50 quilòmetres d'Atenes. El segon es va iniciar poc després a Penteli, al nord de la capital. El foc es va estendre també cap a l'est de la ciutat. De moment, es desconeixen les causes dels incendis, freqüents a Grècia durant l'estiu.El Govern del primer ministre grec, Alexis Tsipras, va decretar aquest dimarts tres dies de dol oficial per les víctimes dels incendis. El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha parlat amb Tsipras per telèfon per oferir-li l'ajuda europea.

