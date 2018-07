Benidorm pateix una forta baixada de turisme britànic

Benidorm, a la comarca de Marina Baixa, ha experimentat una gran baixada en el turisme provinent del Regne Unit, segons explica preferente.com . Les dues primeres setmanes de juliol han alarmat al sector hoteler, que ha registrat una pèrdua de 23.000 estades en el mateix període de l'any passat.Hi ha diverses raons que expliquen la forta baixada de turisme britànic. En primer lloc, la pèrdua de capacitat aèria amb la fallida de la companyia de vols Monarch. Tot i l'oferta d'altres companyies, no s'han pogut substituir totes les rutes que oferia l'empresa.Una altra causa és la proliferació de l'oferta d'allotjament no reglat, és a dir, segones residències o cases de lloguer. Segons un estudi de BigData Hosbec, el 80% d'hostes d'aquestes vivendes són britànics. A més, hi ha hagut un ressorgiment d'altres zones que fan la competència a Benidorm. La recuperació d'Egipte, Turquia i Tunísia ha desviat el flux de turistes britànics.Davant aquesta situació, hotelers de tot el territori espanyol han reclamat al govern una campanya per atreure de nou el turisme britànic.

