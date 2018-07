Sis detinguts per l'atac ultra al casal Tres Voltes Rebel de Nou Barris de Barcelona

Aquesta passada nit, han atacat el @CP3VoltesRebel i l'Ateneu Popular la Bugadera. Tot el suport, companyes!



No permetrem cap avanç del seu odi xenòfob. El feixisme no se'l discuteix, se'l destrueix. 👊 Els #PaïsosCatalans sempre antifeixistes! ✊ #Antifeixisme pic.twitter.com/SgEEIBGJvb — Arran la Ribera (@ArranLaRibera) 24 de juliol de 2018

Aquest és un dels agressors d'aquesta nit!! Han agafat a una persona i li han intentar ficar una pallissa i desprès han anat contra les antifeixistes que estaven al Casal. #AlertaUltra #NouBarris pic.twitter.com/UIPjgeYlHf — CP 3 Voltes Rebel (@CP3VoltesRebel) 24 de juliol de 2018

La Guàrdia Urbana ha detingut sis persones després de l'atac al casal popular Tres Voltes Rebel de Nou Barris, segons han confirmat fonts municipals. L'anunci arriba després que aquest dimarts es produïssin enfrontaments en els instants posteriors a una manifestació convocada per l'organització Acció Antifeixista Països Catalans des de la plaça Eivissa fins el passeig Urrútia, on es troba la seu del casal popular.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reaccionat a l'atac "feixista amb violència i símbols nazis" i ha demanat que la Conselleria d'Interior i la Fiscalia "actuïn amb tota la contundència contra aquestes expressions d’odi a la ciutat". En un tuit publicat al seu compte oficial, la batlle ha afegit que "Barcelona és i serà sempre antifeixista".El casal Tres Voltes Rebel ha emès un comunicat en el que detalla la seva versió dels fets. Segons els activistes, la seu del local i altres equipaments municipals com la Masia de la Guineueta i l'Escola Àgora van patir desperfectes i pintades de simbologia nazi la nit d'aquest dilluns per part de "grups feixistes", en concret de Democràcia Nacional i Hermanos Cruzados, cosa que va provocar que es convoqués una manifestació de protesta dimarts, que va finalitzar al Casal Popular Tres Voltes Rebel.Un cop finalitzada la marxa, es van produir enfrontaments per la presència d'"una quinzena de membres amb estètica neonazi", que, segons els membres del casal, van causar incidents a la zona llançant pedres i cadires metàl·liques. El comunicat assegura que els atacants eren militants de Democràcia Nacional. La policia va intervenir i la situació ha derivat en sis detinguts, un d'ells "un activista d'Horta". "Denunciem fermament la detenció arbitrària al nostre company", han lamentat des del Casal Popular Tres Voltes Rebel.Des del compte de Twitter, el casal va denunciar que un dels atacants duia una gran esvàstica tatuada.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)