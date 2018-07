Cinc detinguts per l'atac ultra al casal Tres Voltes Rebel de Nou Barris de Barcelona

Aquesta passada nit, han atacat el @CP3VoltesRebel i l'Ateneu Popular la Bugadera. Tot el suport, companyes!



No permetrem cap avanç del seu odi xenòfob. El feixisme no se'l discuteix, se'l destrueix. 👊 Els #PaïsosCatalans sempre antifeixistes! ✊ #Antifeixisme pic.twitter.com/SgEEIBGJvb — Arran la Ribera (@ArranLaRibera) 24 de juliol de 2018

Aquest és un dels agressors d'aquesta nit!! Han agafat a una persona i li han intentar ficar una pallissa i desprès han anat contra les antifeixistes que estaven al Casal. #AlertaUltra #NouBarris pic.twitter.com/UIPjgeYlHf — CP 3 Voltes Rebel (@CP3VoltesRebel) 24 de juliol de 2018

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut sis persones la nit d'aquest dimarts després de l'atac ultra al casal popular Tres Voltes Rebel del barri de Nou Barris : cinc militants d'extrema dreta i un membre del centre social.Segons han informat els Mossos d'Esquadra, s'ha iniciat una investigació i està previst que aquest dimecres els detinguts i testimonis declarin. En un comunicat , el casal ha explicat que el seu local i altres equipaments municipals van patir pintades de simbologia nazi i desperfectes la nit d'aquest dilluns per part de grups feixistes, per aquest motiu aquest dimarts van convocar una manifestació.La marxa es va iniciar a la plaça Eivissa i va finalitzar al casal, on es va produir una baralla entre membres del casal i militants d'extrema dreta, segons el comunicat, per aquest fet la policia va detenir les sis persones.El casal ha alertat que l'extrema dreta està duent a terme "accions a tot el barri, incloses amenaces a joves" i ha lamentat que han intensificant la seva ofensiva als barris populars, en les seves paraules. En una entrevista a TV3 , el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha assegurat que Catalunya no pot acollir atacs feixistes i ha subratllat que els Mossos sempre investiguen aquests incidents.A més, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat a la Conselleria d'Interior i a la Fiscalia "actuar amb tota la contundència contra aquestes expressions d'odi a la ciutat"."Barcelona és i serà sempre antifeixista", ha garantit la primera edil en una anotació a Twitter, on ha ratllat d'atac feixista amb violència i símbols nazis el que ha passat a Nou Barris.Des del compte de Twitter, el casal va denunciar que un dels atacants duia una gran esvàstica tatuada.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)