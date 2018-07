Puigdemont anuncia que activarà el Consell de la República a Bèlgica

Carles Puigdemont esgota els seus darrers dies a Alemanya. En una roda de premsa des de Berlín, la primera després que el jutge Pablo Llarena retirés les euroordres de detenció contra ell i la resta d'exiliats, ha anunciat que els seu objectiu a curt termini és activar el Consell de la República a Brussel·les. Continuar amb el mandat de l'1 d'octubre, ha defensat, serà la prioritat d'aquest òrgan. Puigdemont s'ha mostrat optimista sobre el futur de la seva situació judicial: "No sé si trigaré 20 anys en trepitjar sòl espanyol, però no trigaré 20 anys en trepitjar sòl català".Tot just fa 4 mesos de la detenció de Puigdemont a Alemanya. El líder de Junts per Catalunya ha desgranat que ara que té llibertat de moviments -excepte per tornar a Espanya- reprendrà la tasca per "continuar el mandat" dels catalans, treballar per l'alliberament dels dirigents "injustament empresonats" i per "retornar a la normalitat". Una normalitat que, ha insistit, passa per avançar cap a la independència de Catalunya. "La decisió del poble català de convertir-se en una República independent és un fet", ha afirmat.

