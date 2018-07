L'eclipsi de Lluna més llarg del segle es podrà veure divendres a Catalunya

El proper divendres 27 de juliol al vespre es podrà veure un eclipsi total de Lluna a Catalunya, que coincidirà amb la Lluna plena. No és un eclipsi qualsevol, ja que serà el més llarg que s'hagi pogut contemplar en tot el que portem de segle XXI, de gairebé quatre hores: començarà a les 20.24 hores, amb el satèl·lit sota l'horitzó, i s'allargarà fins a les 00.19 hores, segons els càlculs de l'Observatori Astronòmic Nacional (OAN).Es tracta d'un fenomen astronòmic que es pot veure a ull nu sense cap impediment, sempre i quan la meteorologia ho permeti i no hi hagi núvols. L'eclipsi es podrà veure des de Catalunya just amb la seva sortida. Pels volts de les 21.00 hores es trobarà en la seva fase total. En aquest punt àlgid, que durarà una hora i 43 minuts, la Lluna experimenta un canvi a un color rogenc, que li dona el nom de "lluna de sang".El color rogent de la Lluna es deu a que part de la llum solar travessa l'atmosfera de la Terra, fa un revolt al voltant del planeta i cau sobre la superfície de la Lluna. L'aire de la Terra també dispersa més llum de longitud d'ona més curta (colors com el verd o el blau), per tant, el que queda és la longitud d'ona més llarga, o sigui, l'extrem més vermell de l'espectre.Alguns observatoris de casa nostra faran una retransmissió en directe de l'eclipsi de Lluna d'aquest divendres a través de les xarxes. És el cas de l'Observatori Astronòmic de Sabadell , que oferirà en la seva pàgina web una visualització a temps real. Es recomana l'ús de prismàtics o telescopi per a veure l'eclipsi amb més detall.

